Шта јести, а шта избјегавати у вријеме поста?

Извор:
Агенције
02.12.2025
19:20
Коментари:0
Чипс, кокице, кикирики, флипс, разне грисине и друге грицкалице су посне, али овакве ужине нису замјена за оброк, већ само допуна.
Живимо у свијету изобиља, доступно је поврће и воће из разних крајева свијета. Свјежим воћем и поврћем можемо уносити минерале, витамине и влакна чак и када то раније нисмо могли. Алтернатива је употреба тренутно смрзнутог поврћа и воћа, као и сувог воћа.
Србија
Стиже нови програм у школе, мијења се број часова?
Наравно, не треба заборавити ни зимницу: кисели купус, туршију, ајвар, домаћи кувани сок од парадајза, а ту су и слатке варијанте – џемови и компоти.
Познато је да је кисели купус један прави рудник витамина и минерала и цијењен је од давних времена. Сарма може да се направи и у посној варијанти и скоро нимало не заостаје за „оригиналом”. Салата од киселог купуса је незаобилазна у току поста и једна од најздравијих.
Од житарица бирајте оне интегралне, дакле од цијелог зрна. Оне, поред енергије, садрже пуно влакана. Махунарке – пасуљ, боранија, сочиво – поред енергије богате су и протеинима, што у посту пуно значи. Није ни чудо што је пребранац синоним за посно јело.
Тенис
Бомба у свијету тениса: Враћа се једна од највећих легенди
Риба (плава) је добар извор омега-3 масних киселина и у посту се употребљава суботом, недјељом и празницима. У суштини, сва риба, и ријечна и морска, здрава је јер садржи и протеине, који су битни за правилан раст и развој, а можемо је наћи у рибарници, свјежу или смрзнуту.
Избјегавајте куповину пангасијуса, рибе попут домаћег сома, јер је овај „производ” из Вијетнама узгајан у екстремно загађеним водотоцима ријеке Меконг. Умјесто ове јефтиноће, изаберите неку скупљу, квалитетнију и много здравију рибу.
Рибље штапиће узмите само уколико немате алтернативу, а од производа су још доступни и смрзнути плодови мора: лигње, дагње, сурими… Конзервирана риба је такође популарна током поста, мада је свјежа увијек најбољи избор. Паштете од рибе садрже биљна уља, па да не понављам причу од малоприје.
Пост на води може бити опасан по здравље ако дуго траје, јер се тако лишавамо и животињских и биљних масноћа у исхрани, као и протеина. Дакле, нема рибе ни уља, па тако ни довољно енергије.
Регион
Часна сестра пријавила да је напао мушкарац: Полиција открила шта се заправо десило
Пост као промјена уобичајеног начина исхране углавном доводи до пробавних сметњи, али то је краткотрајна нуспојава. Она се такође јавља и након краја вишењедељног поста. Поред тога, услјед промјене исхране може доћи до главобоље, раздражљивости, анемије, депресије, губитка апетита или супротно – глади.
Глад се јавља уколико је шећер у крви низак (хипогликемија) или имате јаче лучење киселине у желуцу. Када нисте уоброчени, ово је редовна појава. Зато је битно да и током поста имате неких 4–5 оброка на дан, дакле три главна и 1–2 ужине. Распоредите их на 3–4 сата, односно према вашим дневним активностима.
Здравље
5 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму