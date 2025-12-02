Logo
Часна сестра пријавила да је напао мушкарац: Полиција открила шта се заправо десило

Извор:

Курир

02.12.2025

18:59

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Хрватска полиција саопштила је данас да часна сестра, која је тврдила да је на улици у Загребу напао непознати мушкарац, није била жртва напада, већ да је сама себи нанијела повреду ножем.

Због лажног пријављивања, против 35-годишњакиње ће бити поднијета кривична пријава.

илу-пун Мјесец-05092025

Занимљивости

Стиже посљедњи пун Мјесец у овој години: Ево шта доноси сваком знаку

Случај се нашао у фокусу јавности пошто је часна сестра пријавила да је непознати починилац на улици у Загребу напао и повриједио ножем, а у болници су јој утврђене лакше повреде. Догађај је раније осудио градоначелник Загреба Томислав Томашевић који је тражио хитно расвјетљавање случаја.

Прије завршетка истраге, неколико десничарских активиста тврдило је на друштвеним мрежама да је нападач мигрант и да је ријеч о исламском тероризму.

Загребачка полиција данас је, међутим, саопштила да је опсежним криминалистичким истраживањем утврдила да је жена саму себе повриједила ножем који је раније купила. Потом је лажно пријавила кривично дјело да би полицију довела у заблуду, иако је знала да је лажно пријављивање кривично дјело.

СНСД

Бања Лука

СНСД: Циљ да се препознају стварне потребе грађана

Министар унутрашњих послова Давор Божиновић изјавио је данас да полиција није преурањено излазила с информацијама и закључцима о том догађају "из одговорности према истини и укљученој особи".

"У времену све учесталијих дезинформација и брзих осуда, такав приступ је вриједан поштовања и предуслов очувања повјерења у институције и медије", рекао је Божиновић новинарима у Загребу.

Новац

Друштво

Влада одлучила: Радницима 300 КМ за празнике

Он је додао да је већина медија показала професионалност.

Загреб

Часна сестра

