СНСД: Циљ да се препознају стварне потребе грађана

Привремени предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић истакао је да су данас разматрани извјештаји о раду мјесних одбора и анализирани резултати на пријевременим изборима те на основу тога донијели одређене закључке.
"Тим закључци су нам били основа за план и програм дјеловања и рада у наредном периоду, на бази свега онога што смо сматрали да је било неки пропуст у раду градске организације у следећем периоду ћемо кроз тај програм рада покушати да исправимо", рекао је Маричић.
Он је истакао да ће најзначајнији људи СНСД-а у Бањалуци имати задатак на нивоу мјесних организација.
"Циљ је да се препознају стварне потребе грађана, да препознамо њихове личне потребе и опште потребе и да ту политику пренесемо прије свега на Скупштину града па на републичке институције", рекао је Маричић.
Истакао је да ће разговарати са представницима бројних организација да би креирали нова законска рјешења, олакшали живот становницима и да вратимо повјерење које смо уживали у Бањалуци.
"Имамо конкретне идеје, покушаћемо да разговарамо са одређеним партнерима, удружењима, Занатско-предузетничком комором да покушамо креирати нека нова ријешења да олакшамо одређеним категоријама становништва, одређеним групацијама и да на такав начин вратимо повјерење које је СНСД уживао у граду Бањалуци", рекао је Маричић.
Маричић је осудио је поступање градоначелника Драшка Станивуковића који је блокирао просторије предсједника Скупштине града и позвао на редовно одржавање сједница.
"Чињеница је да нема никаквих материјално техничких услова да било шта уради, нема приступа канцеларији нити на било којих начин може да оствари своју законску обавезу као један од два органа локалне заједнице. Ми очекујемо од градоначелника да створи услове за рад предсједника Скупштине, а онда смо закључили чим се створе ти услови да се закаже Скупштина и да се крене у редовну процедуру", рекао је Маричић.
Он је истакао да је закључак Градског одбора да се бар једном мјесечно одржава Скупштина града иако је законом прописано да се одржава једном у два мјесеца.
"У Скупштини ће се одлучивати од тачке до тачке дневног реда, зависно од значаја и интереса појединог насеља укључујуће све оно што је закон непосредно дозволио демократијом укључујући мишљење грађана у насељима у којима се доносе поједине одлуке. Сматрамо да ће оваквим озбиљним и непосредним приступом да артикулишемо те интересе на терену створити једну ситуацију гдје ће права истина у правом смислу перцепције изађи на видјело и да ће то бити стварна основа за добру оцјену политичког рада свих субјеката у Бањалуци", закључио је Маричић.
Сједници Предсједништва Градског одбора СНСД-а присуствовала је и потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић.
