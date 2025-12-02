Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Извор:
АТВ
02.12.2025
08:18
Коментари:0
Због радова данас су планирана су сљедећа искључења електричне енергије:
▶️08.00 - 16.00 часова - дијелови насеља: Стричићи, Павићи, Локвари, Леденице и Рацуне;
▶️9.00 - 14.00 часова - дио Улице Вида Њежића, те дио насеља Драгочај;
▶️13.00 - 16.00 часова - дијелови улица: Благоја Паровића бр.100-122, Циглане, Далматинска, Марије Кири, Ненада Костића, Суботичка и Јована Бијелића, те дијелови насеља Шарговац и Туњице, саопштено је из Града Бања Лука.
Бања Лука
20 ч1
Бања Лука
21 ч0
Бања Лука
22 ч2
Бања Лука
1 д2
Најновије
Најчитаније
15
33
15
31
15
29
15
28
15
27
Тренутно на програму