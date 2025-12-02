Logo
Large banner

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Извор:

АТВ

02.12.2025

08:18

Коментари:

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје
Фото: АТВ

Због радова данас су планирана су сљедећа искључења електричне енергије:

▶️08.00 - 16.00 часова - дијелови насеља: Стричићи, Павићи, Локвари, Леденице и Рацуне;

▶️9.00 - 14.00 часова - дио Улице Вида Њежића, те дио насеља Драгочај;

▶️13.00 - 16.00 часова - дијелови улица: Благоја Паровића бр.100-122, Циглане, Далматинска, Марије Кири, Ненада Костића, Суботичка и Јована Бијелића, те дијелови насеља Шарговац и Туњице, саопштено је из Града Бања Лука.

Подијели:

Тагови:

isključenja struje

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

1 седм

0
Дончић провоцирао навијача па добио искључење

Кошарка

Дончић провоцирао навијача па добио искључење

7 мј

0
Данас искључење струје у више бањалучких насеља

Бања Лука

Данас искључење струје у више бањалучких насеља

12 мј

0
Искључење струје у више бањалучких улица

Бања Лука

Искључење струје у више бањалучких улица

1 год

0

Више из рубрике

Одлука о наплати паркинга истиче до краја мјесеца

Бања Лука

Одлука о наплати паркинга истиче до краја мјесеца

20 ч

1
Бањалука сутра остаје у мраку: Ови дијелови града неће имати струје

Бања Лука

Бањалука сутра остаје у мраку: Ови дијелови града неће имати струје

21 ч

0
Станивуковић заобилази Скупштину, нужно би да реалоцира буџетске паре

Бања Лука

Станивуковић заобилази Скупштину, нужно би да реалоцира буџетске паре

22 ч

2
Отворен "Зимзобал": Јединствена забава у срцу Бањалуке

Бања Лука

Отворен "Зимзобал": Јединствена забава у срцу Бањалуке

1 д

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

15

28

Досије: Убиство Слађане Милошевић

15

27

Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner