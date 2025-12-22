Већи рачуни за струју у Српској

Аутор:Бојан Носовић
22.12.2025
19:16
Коментари:3
Одлука је пала, рачуни за струју у Српској ће бити већи, за грађане 10 одсто за привреду 6 одсто. То је данас одлучила Регулаторна комисија за енергетику након тарифног поступка о цијени мрежарине.
"Регулаторна комисија је дјелимично усвојила захтјев Оператора дистрибутивних система што ће коначници резултирати са повећањем укупних рачуна за електричну енергију за крајње купце и то повећање ће за категорију домаћинстава износити 10% за привреду 6%. Оно што бих још желио нагласити да ће се одлуке почети примјењивати од првог фебруара 2026. године", каже Александар Јегдић, секретар у РЕРС-у.
Док гледају у полупразне претпразничне новчанике грађани се хватају за главу. Шта је ту је, и већи рачун се кажу мора платити.
- Само удар на стандард грађана, поскупљење је неосновано.
- Па добро, није баш ни скупа струја, шта знам.
- Па добро ако већ мора да поскупи у том износу треба прихватити.
- Како год да коментаришем она ће поскупити па ће поскупити", кажу грађани.
Они који су тражили ово повећање су дистрибутивна предузећа. Након овакве одлуке регулатора кажу да ће са додатним средствима лакше пословати и боље одржавати дистрибутивну мрежу.
"Тако да се надамо да ће ово повећање накнаде за мрежарину довести до нормалнијег функционисања ОДС-ова и до већег улагања у мрежу на задовољство корисника", каже Предраг Клинцов, портпарол Електро-Крајине
Иако се помињало још нема захтјева за повећање ставке електричне енергије одговарају данас АТВ-у из Регулатора, али и саопштавају нове одлуке, а везану за тарифне ставове за мале електране прикључене на дистрибутивну мрежу.
"То практично значи да ће у будуће мале соларне електране и друге електране прикључене на дистрибутивну мрежу плаћати припадајуће трошкове дистрибутивне мрежарине", каже Тања Вуковић, тарифни аналитичар за електричну енергију у РЕРС-у.
Ово је био редовни тарифни поступак. Електро-дистрибутивна предузећа тражила су у просјеку повећање цијене мрежарине за око 46%. У образложењу су навели да су им досадашњи приходи били мали, да су већину трошили за плате радника те да им је за инвестиције фалило новца.
