Неколико бањалучких насеља остало без струје

Извор:
Глас Српске
22.12.2025
13:13
Коментари:0
Неколико насеља у Бањалуци остало је без електричне енергије због квара на подземним кабловима.
"Дошло је до квара на кабловима у улици Раде Марјанца на Паприковцу, те на каблу који се налази на дијелу Старчевице и каблу који води од Топлане према Тржном центру Делта", рекли су у Електрокрајини Бања Лука.
Додали су да су екипе на терену и раде на отклањању кварова.
Хроника
Бањалучка полиција ухапсила четворо за којима су расписане потраге
"Очекујемо да ће нека насеља која су остала без електричне енергије бити прикључена за око сат и по са другре мреже док се не отклони квар", рекли су у Електрокрајини за Глас Српске.
