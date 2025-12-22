Logo
Неколико бањалучких насеља остало без струје

Извор:

Глас Српске

22.12.2025

13:13

Неколико бањалучких насеља остало без струје
Неколико насеља у Бањалуци остало је без електричне енергије због квара на подземним кабловима.

"Дошло је до квара на кабловима у улици Раде Марјанца на Паприковцу, те на каблу који се налази на дијелу Старчевице и каблу који води од Топлане према Тржном центру Делта", рекли су у Електрокрајини Бања Лука.

Додали су да су екипе на терену и раде на отклањању кварова.

Хроника

Бањалучка полиција ухапсила четворо за којима су расписане потраге

"Очекујемо да ће нека насеља која су остала без електричне енергије бити прикључена за око сат и по са другре мреже док се не отклони квар", рекли су у Електрокрајини за Глас Српске.

Струја

Бањалука

