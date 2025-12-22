Logo
Бањалучка полиција ухапсила четворо за којима су расписане потраге

Аутор:

Стеван Лулић

22.12.2025

12:55

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Полицијске управе Бањалука ухапсили су током викенда четири особе за којима су расписане потраге.

Из полиције наводе да је међу ухапшенима Добојлија Б.П. из Добоја за којим је потрага расписана због сумње да је починило кривично дјело "Обмана при добијању кредита или других погодности".

mup rs vjezba policija

Бања Лука

МУП послао обавјештење Бањалучанима: Односи се на три насеља

Такође, ухапшен је и Бањалучанин Р.П. из Бањалуке због да је починило кривично дјело "Тешка тјелесна повреда".

"Лица су након лишења слободе предата надлежним организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске", кажу у ПУ Бањалука.

Још двојица Бањалучана Р.М. и М.В. ухапшени су јер је по наредби Основног суда у овом граду за њима расписана централна потјерница.

Шуме дрва

Економија

Цијене леде дах: Колико сада коштају дрва за гријање

"Наведена лица су предата службеницима Окружног центра Судске полиције Бањалука", кажу у ПУ Бањалука.

