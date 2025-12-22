Бањалучка полиција ухапсила четворо за којима су расписане потраге

Аутор:Стеван Лулић
22.12.2025
12:55
Коментари:0
Припадници Полицијске управе Бањалука ухапсили су током викенда четири особе за којима су расписане потраге.
Из полиције наводе да је међу ухапшенима Добојлија Б.П. из Добоја за којим је потрага расписана због сумње да је починило кривично дјело "Обмана при добијању кредита или других погодности".
Бања Лука
МУП послао обавјештење Бањалучанима: Односи се на три насеља
Такође, ухапшен је и Бањалучанин Р.П. из Бањалуке због да је починило кривично дјело "Тешка тјелесна повреда".
"Лица су након лишења слободе предата надлежним организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске", кажу у ПУ Бањалука.
Још двојица Бањалучана Р.М. и М.В. ухапшени су јер је по наредби Основног суда у овом граду за њима расписана централна потјерница.
Економија
Цијене леде дах: Колико сада коштају дрва за гријање
"Наведена лица су предата службеницима Окружног центра Судске полиције Бањалука", кажу у ПУ Бањалука.
Сцена
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Република Српска
4 ч6
Најновије
Најчитаније
17
35
17
23
17
23
17
13
17
12
Тренутно на програму