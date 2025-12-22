Logo
Пијани возач усмртио 12-годишњака, осуђен на седам година затвора!

Огњен Матавуљ

22.12.2025

12:17

Пијани возач усмртио 12-годишњака, осуђен на седам година затвора!

Окружни суд у Источном Сарајеву неправоснажно је осудио А.Р. из Берковића на седам година затвора јер је пијан аутомобилом "шкода октавија" изазвао саобраћајну незгоду у којој је погинуо 12-годишњи пјешак Р.И.

Трагедија се догодила 22. јула 2020. године на регионалном путу Берковићи - Столац у мјесту Видушко поље. Осим казне затвора оптуженом је изречена и двогодишња забрана управљања возилом "Б" категорије.

У пресуди се наводи да је А.Р. возио под дејством алкохола од 1,6 g/kg када је аутомобилом "шкода октавија" од позади ударио у дјечака, који се са двојицом вршњака кретао уз десну ивицу коловоза. Приликом удара дјечак је набачен на хаубу и вјетробранко стакло, те ударен блатобраном и вратима возила и одбачен је у канал поред пута. У удару је задобио вишеструке повреде главе и екстремитета, усљед чега је на мјесту остао мртав.

А.Р. је оглашен кривим да је починио кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја. У пресуди се наводи да је био у стању смањене урачунљивости, али не у битној мјери. Возио је из смјера Берковића према Стоцу.

"Возилом је управљао под дејством алкохола са 1,6 g/kg, усљед чега је у стању средњег пијанства био очигледно неспособан за управљање возилом", наводи се у пресуди.

Појашњава се да је оптужени кршио саобраћајне прописе и није обратио пажњу и возио с нарочитом опрезношћу на дијелу пута са потпуном прегледношћу, гдје је брзина ограничена на 80 km/h, којим су се кретала дјеца С.П, Д.М. и Р.И, а које је могао уочити са удаљености од 100 и више метара.

"Био је свјестан да непрописаном вожњом може угрозити саобраћај и довести у опасност животе људи, на шта је и пристао, услијед чега је на десној коловозној траци из смјера његовог кретања на удаљености од метар, до метар и по од десне ивице коловоза, крећући се неприлагођеном брзином не мање од 60 km/h сустигао и предњим дијелом свог аутомобила ударио у малољетног Р.И. који је задобио вишеструке повреде усљед чега је дошло до смрти", наводи се у пресуди.

У казну је урачунато вријеме које је оптужени провео у притвору од 22. јула до 22. августа 2020. године.

Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.

Истрагу је водило Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је и подигло оптужницу, а накнадно је предмет пребачен у надлежност Окружног суда у Источном Сарајеву, који је и изрекао пресуду.

