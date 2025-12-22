Logo
Наоружан пушком пријетио у бањалучком кафићу

Стеван Лулић

22.12.2025

11:19

0
Бањалучанин Д.С. ухапшен је у суботу због сумње да је починио кривична дјела "Угрожавање сигурности“ и "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.

"Надлежној полицијској станици је истог дана око 01,40 часова пријављено да наведено лице у угоститељском објекту у Бањалуци упутило пријетње по живот и тијело више лица која су се налазила у наведеном угоститељском објекту, као и да је исто наоружано", кажу у бањалучкој полицији.

струја-сат

Економија

Већи рачуни за струју од 1. фебруара, ево за колико

Додају да су Бањлучанина око 03,15 часова пронашли и ухапсили, а да су том приликом код њега пронашли и одузели полуаутоматску пушку марке "Црвена застава М59“.

О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

пријетња

puška

Бањалука

Полиција

хапшење

