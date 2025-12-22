Наоружан пушком пријетио у бањалучком кафићу

Аутор:Стеван Лулић
Бањалучанин Д.С. ухапшен је у суботу због сумње да је починио кривична дјела "Угрожавање сигурности“ и "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.
"Надлежној полицијској станици је истог дана око 01,40 часова пријављено да наведено лице у угоститељском објекту у Бањалуци упутило пријетње по живот и тијело више лица која су се налазила у наведеном угоститељском објекту, као и да је исто наоружано", кажу у бањалучкој полицији.
Додају да су Бањлучанина око 03,15 часова пронашли и ухапсили, а да су том приликом код њега пронашли и одузели полуаутоматску пушку марке "Црвена застава М59“.
О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
