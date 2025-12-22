Logo
Већи рачуни за струју од 1. фебруара, ево за колико

Аутор:

Бојан Носовић

22.12.2025

11:12

Коментари:

7
Већи рачуни за струју од 1. фебруара, ево за колико
Фото: АТВ

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је данас на 157. редовној сједници, након разматрања, између осталих, донијела Одлуку о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској - дистрибутивна мрежарина.

"Регулаторна комисија је у тарифном поступку дјелимично прихватила захтјеве дистрибутера електричне енергије у Републици Српској за повећање мрежарине, што, када говоримо о купцима из категорије домаћинства, на укупном рачуну за утрошену електричну енергију представља повећање од 10%, односно повећање од 6% за привреду", истакао је секретар Регулаторне комисије, Александар Јегдић.

Како је додао, примјена наведених одлука почеће од 1. фебруара 2026. године.

"Због изградње великог броја малих производних постројења, у циљу равномјерне расподјеле трошкова, Регулаторна комисија је, по први пут у Републици Српској и БиХ, утврдила и тарифне ставове за кориснике дистрибутивних система произвођаче електричне енергије, чије су мале електране прикључене на дистрибутивну мрежу електричне енергије", рекла је Тања Вуковић, тарифни аналитичар.

Она истиче да то практично значи да ће мале соларне електране и друге електране прикључене на дистрибутивну мрежу убудуће плаћати припадајуће трошкове дистрибутивне мрежарине.

"Будући да је дистрибутивна мрежарина један од елемената тарифних ставова за јавно снабдијевање електричном енергијом, то је Регулаторна комисија, по службеној дужности, била у обавези да измијени и постојећу одлуку којом су дефинисани тарифни ставови за јавно снабдијевање", истакла је Вуковићева.

Она је истакла да у наведеној одлуци није мијењана цијена енергије, као други елеменат укупне цијене, већ су само уобзирене измјене мрежарине.

