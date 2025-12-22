Двојица младића страдала у несрећи: Саобраћај сатима био обустављен

Извор:
Тешка саобраћајна несрећа у којој су живот изгубиле двије младе особе догодила се у ноћи са суботе на недјељу око 1:20 сати у Алеји Вуковар у Кутини, саопштила је сисачко-мославачка полиција, извијестио је "Индекс".
У судару су учествовала три возила, а смртно су страдала двојица возача у доби од 23 и 27 година.
Према полицијским информацијама, несрећа се догодила када је 23-годишњи возач аутомобила кутинских регистарских ознака, због неприлагођеног размака, ударио у возило којим је испред њега управљала 49-годишња жена.
Након судара, њен аутомобил је одбачен у одводни канал, гдје је ударио у растиње, потом се одбио и зауставио на бетонско-жичаној огради, додаје поменути портал.
Возило којим је управљао 23-годишњак након судара прешло је у супротну саобраћајну траку, гдје је у њега ударио аутомобил којим је управљао 27-годишњи возач. Оба младића преминула су на мјесту несреће.
Возачица (49) те двоје 17-годишњих путника из њеног возила задобили су лакше тјелесне повреде и медицински су збринути у Општој болници у Сиску.
Увиђај на мјесту несреће водила је замјеница жупанијске државне тужитељке у Сиску, а због трајања полицијског поступања и увиђаја, жупанијски пут 3124 био је затворен за саобраћај од 1:38 до 8 сати ујутро. Саобраћај се у том периоду одвијао алтернативним правцима.
Полиција ће о овом трагичном догађају надлежном државном одвјетништву доставити службени извјештај.
