За маме које не могу без јутарњег ритуала: Да ли кафа и дојење иду једно уз друго

22.12.2025

10:39

Коментари:

0
За маме које не могу без јутарњег ритуала: Да ли кафа и дојење иду једно уз друго
Фото: Unsplash

Добра вијест за мајке које доје јесте да умјерен унос кофеина не представља препреку дојењу.

Двије шоље кафе дневно сматрају се безбједним, наводе стручњаци Америчког колеџа опстетричара и гинеколога, истичући да унос до 200 милиграма кофеина дневно нема негативан утицај на бебу.

С тим се слаже и Америчка академија за педијатрију, која кофеин оцјењује компатибилним с дојењем. Иако се трагови кофеина могу пронаћи у мајчином млијеку, количина која доспијева у бебин организам изузетно је мала и, у већини случајева, не изазива нежељене посљедице.

Ипак, стручњаци упозоравају да претјеривање није препоручљиво. Новорођенчад и пријевремено рођене бебе осјетљивије су на д‌јеловање кофеина, због чега се мајкама савјетује опрезнији унос, посебно током првих дана након порођаја.

илу-јелка-лампице-украси-08122025

Савјети

Јелку окитите овог датума и 2026. ће вам бити најуспјешнија година до сада

Важно је нагласити да кофеин не смањује производњу мајчиног млијека, али код осјетљивих беба може изазвати раздражљивост или одбијање сисања. Такве реакције могу индиректно утицати на доток млијека, будући да се производња млијека прилагођава учесталости дојења.

Уколико мајке примијете да је беба немирна или изузетно раздражљива након конзумирања кофеина, препоручује се привремено избјегавање кафе како би се утврдило да ли је она узрок проблема. Такође, треба имати на уму да концентрација кофеина у мајчином млијеку достиже врхунац један до два сата након уноса, па се испијање кафе може временски прилагодити како се не би поклапало с дојењем, преноси Аваз.

