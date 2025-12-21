Издивљале цијене: Ево колико кошта јагње очишћено за ражањ

Извор:
21.12.2025
Како се приближавају празници, тако је кренула да расте и цијена јагњади и прасади.
На пијацама, килограм живе ваге прасића кошта око 7 марака, а јагњади око 9 КМ.
Преко огласа, узгајивачи или препродавци ову робу нуде скупље…
Појединци, тако, прасиће нуде по 8-9, па чак и 10 марака, док се килограм живе ваге јагњади углавном креће око 10, па чак и 12 КМ.
Међутим, онај ко жели да купи јагње очишћено и спремно за ражањ, килограм меса мора да плати 22 КМ, па чак и више.
"Јагње очишћено за ражањ“, стоји у једном огласу.
Други узгајивач живу вагу нуди по 12 КМ, а очишћену јагњад по чак 25 КМ по килограму.
"Продајем јањце, 30 комада, тежине 18 до 28 килограма живе ваге. Очишћени су 10 до 15 килограма. Цијена је 12 КМ по килограму живе ваге или 25 КМ по килограму за очишћено“, стоји у огласу.
Колико је ово месо поскупјело, свједочи један оглас од прије 8 година, када је очишћено јагње по килограму коштало 12 КМ?! То значи да је цијена јагњади, односно чистог меса, отишла дупло.
Кад је ријеч о прасићима, услуга клања и чишћења по прасету кошта око 30 КМ.
Подсјетимо, килограм живе ваге прасића пред прошли Божић ишао је и до 12-13 КМ.
