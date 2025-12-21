Logo
Микрокредитна фондација из БиХ доживјела крах, покренута ликвидација

АТВ

21.12.2025

17:58

Микрокредитна фондација из БиХ доживјела крах, покренута ликвидација
Фото: Централна банка

Агенција за банкарство БиХ одузела је дозволу за давање микрокредита Микрокредитној фондацији ЛОК из Сарајева, чиме је овој институцији онемогућено даље пословање у сектору микрокредитирања.

У одлуци Агенције наводи се да донирана средства за кредитни фонд, у износу од 4.638.652 КМ, не улазе у ликвидациону масу као капитална средства. То значи да ће, након покретања поступка ликвидације, наведена средства бити пренесена на једну или више других микрокредитних фондација са сједиштем у Федерацији БиХ, у складу са важећим прописима.

Микрокредитна фондација ЛОК добила је дозволу за обављање микрокредитних послова 4. фебруара 2008. године и током више од деценије пословања била је присутна на тржишту микрокредитних услуга у Федерацији Босне и Херцеговине.

Срби за Србе

Друштво

Од Дервиша до Обилићева, Бањалучани ујединили срца: Сакупљено скоро 15.000 КМ на "Крофнама из блока"

Према подацима Агенције за банкарство Федерације БиХ, МКФ ЛОК је на крају 2024. године располагала имовином у износу од 5,728 милиона КМ. Бруто кредитни портфељ, умањен за одгођене приходе од накнада, износио је 4,662 милиона КМ, док су финансијски пласмани били на нивоу од 4,349 милиона КМ.

Финансијски резултат фондације за 2024. годину био је негативан и износио је минус 484.000 КМ. На дан 31. децембра 2024. године, Микрокредитна фондација ЛОК запошљавала је укупно 48 радника.

Одлука о одузимању лиценце и покретању поступка ликвидације отвара питање даље судбине запослених, али и континуитета кредитне подршке корисницима, који ће, према најавама, бити преусмјерени на друге микрокредитне фондације у Федерацији Босне и Херцеговине, пише Витешки.ба.

