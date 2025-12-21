Банке уводе ново правило: Укидају се накнаде за одржавање рачуна

21.12.2025
13:59
Коментари:0
И док се банке већ жале и смишљају начине како да закомпликују, грађани поздрављају ову одлуку уз примедбу да када они треба нешто да плате то се дешава одмах, а кад је супротно, чека се компликована процедура.
Потрошачке организације критикују начин на који се уводи могућност бесплатних банкарских рачуна, истичући да се од грађана поново захтева додатна администрација, док су плаћања према банкама увек брза и једноставна.
"То је класичан проблем, људи нам се свакодневно жале. Када ми банкама плаћамо, све може одмах, а када нешто треба нама, онда настаје сто проблема. И у овом случају је исто - ми банкама морамо да подносимо захтјев, док њима само кликнемо и платимо", изјавила је предсједник Хрватског удружења за заштиту потрошача Ана Кнежевић.
Љубав и секс
Унајмила детектива и открила страшну истину: Боље да ме преварио с мушкарцем
Како је појашњено, не постоји рок у којем грађани морају да поднесу захтев за активацију бесплатног рачуна, због чега банке не очекују гужве. Могућност активације остаје трајна, па ће корисници сами одлучивати када желе да пређу на пакет бесплатних услуга.
Бесплатан рачун уводи се од 1. јануара 2026. године, а од 2027. корисници тог пакета имаће право и на два бесплатна подизања готовине на банкоматима других банака, без плаћања накнаде, пише нет.хр.
Најновије
Најчитаније
14
12
14
07
14
01
13
59
13
50
Тренутно на програму