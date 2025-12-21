Logo
Large banner

Банке уводе ново правило: Укидају се накнаде за одржавање рачуна

21.12.2025

13:59

Коментари:

0
Банке уводе ново правило: Укидају се накнаде за одржавање рачуна
Фото: Pexels

И док се банке већ жале и смишљају начине како да закомпликују, грађани поздрављају ову одлуку уз примедбу да када они треба нешто да плате то се дешава одмах, а кад је супротно, чека се компликована процедура.

Потрошачке организације критикују начин на који се уводи могућност бесплатних банкарских рачуна, истичући да се од грађана поново захтева додатна администрација, док су плаћања према банкама увек брза и једноставна.

"То је класичан проблем, људи нам се свакодневно жале. Када ми банкама плаћамо, све може одмах, а када нешто треба нама, онда настаје сто проблема. И у овом случају је исто - ми банкама морамо да подносимо захтјев, док њима само кликнемо и платимо", изјавила је предсједник Хрватског удружења за заштиту потрошача Ана Кнежевић.

spijuniranje dvogled

Љубав и секс

Унајмила детектива и открила страшну истину: Боље да ме преварио с мушкарцем

Како је појашњено, не постоји рок у којем грађани морају да поднесу захтев за активацију бесплатног рачуна, због чега банке не очекују гужве. Могућност активације остаје трајна, па ће корисници сами одлучивати када желе да пређу на пакет бесплатних услуга.

Бесплатан рачун уводи се од 1. јануара 2026. године, а од 2027. корисници тог пакета имаће право и на два бесплатна подизања готовине на банкоматима других банака, без плаћања накнаде, пише нет.хр.

Подијели:

Тагови:

banke

račun

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Унајмила детектива и открила страшну истину: Боље да ме преварио с мушкарцем

Љубав и секс

Унајмила детектива и открила страшну истину: Боље да ме преварио с мушкарцем

23 мин

0
Макрон жели дијалог са Путином

Свијет

Макрон жели дијалог са Путином

28 мин

0
"Тањир испразни или казну плати": Ресторани увели строга правила

Свијет

"Тањир испразни или казну плати": Ресторани увели строга правила

39 мин

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Пуцњава у БиХ: Усред вожње отворили ватру на човјека

48 мин

0

Више из рубрике

Прије 4 дана 600, данас 700 милијарди: Први човјек с овом цифром на рачуну

Економија

Прије 4 дана 600, данас 700 милијарди: Први човјек с овом цифром на рачуну

5 ч

0
Хајнекен кажњен са 1,5 милиона евра

Економија

Хајнекен кажњен са 1,5 милиона евра

16 ч

0
Милиони корисника банкомата ће добити одштету

Економија

Милиони корисника банкомата ће добити одштету

18 ч

0
Снупи продат за 457 милиона долара

Економија

Снупи продат за 457 милиона долара

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

12

Стиже нова Лада и изгледа моћно - ово је могућа цијена

14

07

Хитно се огласиле и банке због информације да мијењају само 100 евра

14

01

Емотивна порука Милојевића након разлаза са Звездом

13

59

Банке уводе ново правило: Укидају се накнаде за одржавање рачуна

13

50

Унајмила детектива и открила страшну истину: Боље да ме преварио с мушкарцем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner