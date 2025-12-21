Макрон жели дијалог са Путином

Извор:
Sputnjik
21.12.2025
13:45
Коментари:
Јелисејска палата ће у наредним данима размотрити могућност одржавања преговора између предсједника Русије Владимира Путина и предсједника Француске Емануела Макрона, пренијела је агенција Франце-Пресе, позивајући се на администрацију француског лидера.
"То што у Кремљу јавно подржавају такав корак је позитивно. У наредним данима ћемо се опредијелити за оптималан начин одржавања преговора", навео је представник Јелисејске палате, преноси агенција.
Раније је предсједник Француске Емануел Макрон, након самита Европске уније у Бриселу, изјавио да је Европи дошло вријеме да обнови дијалог са Русијом. Он је нагласио да садашњи формат преговора о Украјини, у којем амерички преговарачи разговарају са Русијом без учешћа Европе, "није оптималан".
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров је 19. децембра, на конференцији за новинаре након разговора са шефом египатске дипломатије Бадром Абдел Атијем, коментаришући Макронове изјаве, поручио да је Русија увијек отворена за дијалог.
Он је подсјетио да је руски предсједник више пута истицао да је спреман за контакте, "али уз разумијевање да ће с друге стране бити пристојни људи са бар елементарним правилима понашања", преноси Спутњик.
