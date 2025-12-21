Звезда раскинула уговор са Владаном Милојевићем

Аутор:Стеван Лулић
Сада је и званично - Црвена звезда и Владан Милојевић се разилазе. Потврђено је ово на Маракани, одакле је саопштено да је уговор споразумно раскинут .
Меч против Младости из Лучана је био посљедњи на којем је у другом мандату Владан Милојевић водио црвено-бијеле, који су на јесењој полусезони завршили као други на табели, са бодом мање од Партизана.
Црвено-бијели су на Инстаграму објавили да је са Милојевићем споразумно раскинути уговор и да он од данас и званично више није шеф стручног штаба клуба са Маракане, а њега би већ од понедјељка требало да наследи Дејан Станковић.
"Фудбалски клуб Црвена звезда обавјештава јавност да је, споразумно раскинут уговор са Владаном Милојевићем, који од данас више неће обављати функцију шефа стручног штаба нашег клуба", навели су из Звезде.
Додали су да се Владан Милојевић поздравио са играчима, стручним штабом и свим запосленима у клубу, уз ријечи искрене захвалности и снажне емоције које су обиљежиле његов одлазак.
"Од првог до посљедњег дана, Милојевић је показао шта значи истинска оданост Црвеној звезди – увијек је био ту када је клубу било најпотребније, спреман да преузме одговорност, да стане испред екипе и да води Звезду са вјером, мирноћом и снагом", поручују из Клуба.
Додаје се да се Милојевић својим радом, посвећеношћу и резултатима заувијек уписао у историју Црвене звезде.
"Под његовим вођством клуб је остварио велике успјехе, оборио бројне рекорде и вратио Звезду тамо гдје јој је и мјесто – на европску фудбалску мапу. Оно што га чини посебним јесте чињеница да је у оба мандата успио да пробуди снажну емоцију код навијача, да им врати вјеру, понос и осјећај заједништва који Црвену звезду чине јединственом. Навијачи ће Владану Милојевићу заувијек бити захвални за све тренутке среће, радости и поноса које им је приредио, за европске ноћи које ће се памтити и за осмијехе који су се рађали на трибинама Маракане", написали су из Звезде и додали:
"Фудбалски клуб Црвена звезда изражава огромну и искрену захвалност Владану Милојевићу на свему што је дао клубу, на сваком моменту борбе, сваком успјеху и свакој емоцији коју је подијелио са црвено-бијелом породицом. Врата Црвене звезде за Владана Милојевића увијек ће бити отворена, јер неки људи нису само дио историје клуба – они су дио његове душе. Хвала ти, Милоје".
