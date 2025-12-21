Преко ноћи нестала многима омиљена апликација за дописивање

Извор:
Курир
21.12.2025
12:52
Коментари:0
Без велике најаве и без драматичних саопштења, Мета је крајем године повукла потез који је многим корисницима промакао, а другима озбиљно промијенио навике.
Једног јутра кликнете на познату иконицу, а ње више нема, као да се никада није ни десила. Наиме, без велике најаве и опроштајне поруке, вољени Месинџер је нестао са рачунара, остављајући кориснике да се питају када је тачно одлучено да се преселимо назад у претраживач.
Facebook Messenger десктоп апликација за Windows и macОС званично је угашена, чиме је стављена тачка на петогодишњи покушај да се популарна чет-платформа трајно пресели и на рачунаре. Одлука је ступила на снагу 15. децембра 2025, али њени коријени сежу неколико мјесеци уназад, када су страни технолошки портали први пут открили да Мета планира да укине десктоп клијенте и све пребаци у прегледач.
Месинџер десктоп апликација појавила се у јеку пандемије, у тренутку када су милиони људи широм свијета радили од куће и проводили сате испред рачунара. Идеја је била једноставна и састојала се у томе да се понуди брз, лаган и фокусиран алат за дописивање, без потребе за сталним отварањем Фејсбука у прегледачу.
Свијет
Драма на небу: Авион почео да пада, виђена ватра на крилу
Међутим, како су године пролазиле, апликација је остала у сенци сопствене мобилне верзије. Док су конкурентске платформе развијале богате десктоп функције, Месинџер је стагнирао, а Мета је све више ресурса усмеравала ка web верзији и мобилним апликацијама.
Важно је да нагласимо да Месинџер као сервис није угашен, већ је нестала само самостална десктоп апликација која се инсталирала на рачунар. Корисници су сада преусмјерени на веб верзију Месинџера, доступну путем Фејсбук сајта или директно преко messenger.com странице.
Мета је ову промјену представила као рационализацију система. Умјесто одржавања посебних апликација за различите оперативне системе, компанија се ослања на прегледач као централно место за комуникацију, уз обећање да ће web верзија временом добити све кључне функције.
На страним порталима и друштвеним мрежама реакције су подељене. Један дио корисника поздравља чињеницу да не мора да инсталира додатни софтвер, док други истичу да web верзија не може у потпуности да замени десктоп апликацију, посебно када је ријеч о обавјештењима, раду у позадини и стабилности током дугих радних дана.
Генерално гледано, гашење Месинџер десктоп апликације уклапа се у шири тренд у технолошкој индустрији. Све више компанија одустаје од посебних десктоп рјешења и окреће се веб платформама које је лакше одржавати, брже ажурирати и лакше контролисати. За Мету, ово значи мање трошкова и више фокуса на централизоване сервисе, пише Курир.
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
07
14
01
13
59
13
50
13
45
Тренутно на програму