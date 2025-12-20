Килијан Мбапе јури историјски рекорд Кристијана Роналда

20.12.2025
Мбапе не само да вуче Реал ка побједама, већ јури и историју. Њему фали му још један гол да изједначи Роналда, а два да га престигне по броју голова у једној години
На његов 27. рођендан, указана му је посљедња шанса да то уради у суботњем мечу против Севиље на домаћем терену.
Килијан Мбапе није одмарао ни у Купу краља. Помогао је Реал Мадриду да савлада нижелигаша Талаверу резултатом 3:2, а чини се да без њега "краљевски клуб" има озбиљних проблема да постиже голове и побјеђује екипе које су на папиру знатно слабије.
"Бланкоси" су водили 2:0, па 3:1, а Мбапе је постигао два гола. Мбапе је у сриједу одиграо свих 90 минута, па се поставља питање да ли је био толико неопходан Реалу или је једноставно желио да остане на терену до краја, јер има шта и кога да јури до краја године.
Наиме, у питању је рекорд Кристијана Роналда по броју голова у календарској години у дресу Реала. Мбапе је у 2025. години постигао 58 голова, док је Роналдо 2013. године дао 59, што је и даље најбољи учинак неког играча Реала у једној календарској години.
Французу је остала још једна утакмица до краја године у којој може да уђе у историју. Реал ће у суботу на "Сантјаго Бернабеуу" дочекати Севиљу.
Са једним голом Мбапе би изједначио Роналдов учинак, док би са два или више преузео прво мјесто на вјечној листи. С обзиром на форму коју Мбапе има у Ла Лиги, делује да му бар изједначење рекорда не би требало да представља превелик проблем.
Барселона је тренутно лидер са 43 бода, четири више од "краљевског клуба", чију клупу и даље предводи Ћаби Алонсо. Баскијски тренер је једва "преживио" меч када је Реал побиједио Алавес 2:1 у Виторији. Да није било те побједе, вјероватно би добио отказ. Тада су Мбапе и Родриго донијели тријумф мадридском великану.
Спортал
