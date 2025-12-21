Logo
Наручио поклоне за празнике онлајн, а кад је отворио пакет услиједио је шок

21.12.2025

Фото: Pexels

Божићна куповина може бити стресна, али за једног човјека у Великој Британији, празници су доживјели потпуно неочекивани обрт. Умјесто поклона који је наручио, добио је нешто у поштанском сандучету што га је оставило без ријечи – празан комад картона у пластичној кеси, уз извињење поште.

Дејвид Оливер Џордан је подијелио своје непријатно искуство на друштвеним мрежама и признао да се никада раније није сусрео са таквом ситуацијом. Тврди да је наручио поклон на вријеме, али је пакет „нестао“, док је Ројал Мејл, према његовим ријечима, само доставио картон.

У видеу који је објавио, Дејвид објашњава да је добио равни комад картона са поруком на предњој страни, упакован у званичну пластичну кесу поште.

„Да ли је још неко имао овај проблем? Добио сам комад картона са поруком од Ројал Мејла. Звали смо тај број више од сат времена, једва смо дошли до некога ко је рекао да ће то испитати. Ништа од тада. То је било прошле недјеље“, рекао је.

Рекао је да је одлучио да поново позове корисничку службу, али безуспјешно. „Провео сам пола сата слушајући њихову музику на чекању, па сам једноставно одустао“, додао је.

Такође је покушао да контактира поштарку која му је доставила пошту сљедећег дана, али ни она није имала одговор.

„Рекла ми је да не зна шта да ради у оваквој ситуацији и да ако је пакет оштећен, морају да доставе оно што је остало – у пластичној кеси. Проблем је што у тој кеси нема ничега, осим празне картонске кутије“, рекао је горко.

До данас, Дејвид нема информације о томе где се налази његов пакет. Остао је без поклона, али са картицом и извињењем.

У коментарима испод објаве, многи корисници савјетују да се директно контактира продавац, јер постоји могућност да му они помогну да реши проблем и поново достави пошиљку, преноси Курир.

@davidoliverjordan #royalmail #christmaspresents #lost #fyp #emptyparcel ♬ original sound - flipflopsandsocks

pokloni

onlajn kupovina

