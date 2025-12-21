Огласио се директор Ски центра Дурмитор послије трагедије

Извор:
Директор црногорског ски центра Дурмитор Маринко Пурић изјавио је данас да жичара са које је у суботу страдао младић поседује техничку и законску документацију за рад.
Управа и сви запослени у Туристичком центру Дурмитор дубоко су потресени јучерашњим трагичним догађајем на скијалишту Савин кук, у којем је живот изгубио држављанин Њемачке, навео је Пурић, преноси РТЦГ.
Како је рекао, туристички центар Дурмитор у потпуности сарађује са Управом полиције и надлежним тужилаштвом да би се прецизно утврдиле све околности које су довеле до овог несрећног случаја.
"Прије почетка зимске сезоне одрађене су све редовне контроле и прегледи, у складу са важећим прописима и стандардима безбједности", нагласио је он.
Због поштовања према породици настрадалог и истраге која је у току, каже да нису у могућности да износе детаље, док надлежни органи не заврше свој дио посла.
Пурић је посебно захвалио спасилачким екипама.
"Посебну захвалност дугујемо спасилачким екипама на професионалности и пожртвованости приликом евакуације троје туриста који су се у тренутку застоја нашли на жичари", навео је он.
Како је истакао, јавност ће благовремено бити обавештена о свим новим званичним информацијама.
Младић, држављанин Њемачке, је погинуо, а његова супруга је тешко повријеђена у несрећи која се догодила јуче на жичари на Савином куку на Дурмитору, када су страни туристи испали из корпе ски лифта.
Према првим информацијама, до несреће је дошло на другом, стрмијем дијелу жичаре.
Како је РТЦГ пренио позивајући се на незваничне податке, сумња се да је дошло до квара на жичари број два, када је корпа у којој су се налазили туристи почела да клизи уназад и ударила ударила у другу корпу.
Троје људи, који су били заглављени у корпама на ски лифту на Савином Куку на Дурмитору, успешно су евакуисани, јавила је ТВЦГ, а у питању су држављани Србије и Њемачке, као и један држављанин Црне Горе.
РТЦГ је навела да је жичара на којој се у суботу догодила несрећа стара око 35 година и да јој, према доступним информацијама, недостаје један стуб.
