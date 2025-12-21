Дирљиво: Пјевачица открила шта јој је посљедње написао Саша Поповић

Извор:
АТВ
21.12.2025
13:09
Коментари:0
Пјевачица Слађана Мандић прославила се 2012. године у такмичењу "Звезде Гранда", а како је сада пред камерама рекла, од самог почетка имала је велику подршку Лепе Брене, али и Саше Поповића.
Пјевачица је истакла:
"Брена је једна царица и лафица. Она је била моја подршка од самог почетка. Она је била на мојој првој промоцији у Београду 2018. године. Брени сам била гошћа у њена два спота и прошле године сам била гошћа на њеном концерту у Тузли. Она је мој узор, један од мојих идола, једна једина, највећа. Хвала јој на свему и могу само да се угледам на њену каријеру и да јој позавидим у позитивном смислу. Таквих каријера више нема, али трудним се некако да пратим њен пут, да будем професионална и озбиљна", рекла је такмичарка Звезда Гранда за "Телеграф", па открила да ли јој је пјевачица поклањала и хаљине, као неким њеним колегиницама:
"Мени није поклањала хаљине, али ми је поклањала вриједне савјете".
Слађана Мандић се присјетила и Саше Поповића, који је преминуо у марту ове године.
Пјевачица је открила и посљедњу поруку коју јој је креативни директор Гранда упутио мало прије смрти.
"Саша је, поред Брене, био моја највећа подршка. Он ме је срдачно дочекао у Гранду. Давао ми је савјете, сугерисао шта да пјевам у емисијама, говорио како да се обучем, тјерао ме је да будем активнија, да се пробудим. Тада није било толико до жирија, више је било гласање публике. Рекао ми је да имам све да имам да будем велика звијезда и пожелео ми срећу. Жао ми је што је отишао прерано", рекла је она за "Телеграф", па додала:
"Сузану сам видјела посљедњи пут на сахрани. Морам да кажем да сам се чула са Салетом мало пред смрт и драго ми је да је онако у мору порука мени одговорио, и ту поруку чувам. Написала сам му: “Драги директоре, знам колико је тешка и сурова та болест, али знам да сте јаки. Нада посљедња умире и желим вам да ово превазиђете”. Он ми је тада написао само: 'Хвала ти моја Слађо'", открила је пјевачица.
