Због Трговске горе примједбе упућене и Европској комисији

Хрватска је већ пет до шест година задржана у покушајима да покрене кључне кораке у изградњи одлагалишта нуклеарног отпада на Трговској гори, а протекле седмице примједбе су упућене и Европској комисији, изјавио је Срни члан Експертског тима за Трговску гору Немања Галић.
Галић је истакао да се све то чини захваљујући правној стратегији и организованим, континуираним активностима Експертског тима и институција БиХ, нагласивши да су активности интензивиране откако је Хрватска кренула у такозвану народну фазу.
"Протекле седмице поднијели смо Европској комисији детаљне примједбе и затражили више акција, укључујући и покретање евентуалног поступка пред Судом правде ЕУ", рекао је Галић.
Истакао је да Хрватска још није испунила основни предуслов да би могла да започне конкретне радове на локацији, јер нису довршили студију утицаја на животну средину у оквиру које мора бити укључена и БиХ.
"Они најављују да ће студија бити објављена у првом кварталу наредне године, али то је тек први корак. Ми помно пратимо све активности и реагујемо на сваку промјену. Можда јавност не види увијек све, али свака Хрватска одлука изазива наш одговор", навео је Галић.
Подсјетио је да је стратегија правне заштите БиХ усвојена прије три године и да се сви кораци прате по њој, као и да је у априлу покренут поступак пред Имплементационим комитетом ЕСПО конвенцијом, уз сталан рад са Савском и Дунавском комисијом и институцијама ЕУ.
Преко ноћи нестала многима омиљена апликација за дописивање
Након саопштења СДП БиХ да без одлагања треба интензивирати активности да би се тај пројекат у Хрватској зауставио, Галић је напоменуо да институције и стручњаци у БиХ већ годинама припремају научне и теренске доказе који ће бити од значаја у даљем процесу.
"Само на научним скуповима у Бихаћу и Бањалуци, навео је, представљено је скоро 40 радова заснованих на домаћим анализама и истраживањима", рекао је Галић.
Истакао је и да спорост Хрватског процеса није случајна, већ резултат притисака и правовремених интервенција БиХ.
"Хрватска је више пута морала продужавати споразум са Словенијом о преузимању радиоактивног отпада. То јасно показује у каквом су заостатку. Наша реакција је била кључна у томе", закључио је Галић.
Из Клуба посланика СДП БиХ у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ данас су позвали све релевантне актере из БиХ да се "без одлагања интензивирају активности у смислу правне и политичке борбе на међународним адресама како би се зауставио пројекат успостављања одлагалишта нуклеарног отпада на граници са БиХ".
