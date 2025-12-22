Logo
У несрећи код Вишеграда погинула једна особа, саобраћај обустављен

Извор:

СРНА

22.12.2025

09:40

Несрећа у Незуцима, погинула једна особа
Фото: СРНА

У Незуцима код Вишеграда јутрос је у саобраћајној несрећи страдало једно лице, а саобраћај је обустављен до окончања увиђаја, речено је Срни у фочанској Полицијској управи.

Портпарол Полицијске управе Свјетлана Говедарица навела је да су у јутрошњој саобраћајној несрећи учествовала два путничка возила.

Никола Јокић

Кошарка

Денвер због Јокића пише на ћирилици

"О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, који је изашао на лице мјеста. Увиђај врше припадници Полицијске станице Вишеград", рекла је Говедарица.

Она је додала да је Полицијској станици Вишеград јутрос у 6.50 часова пријављено да се догодила саобраћајна несрећа.

илу-јетра-18092025

Здравље

Како да препознате проблеме са јетром?

Више информација о узроцима ове саобраћајне несреће биће познато након завршетка истражних радњи.

