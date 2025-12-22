У несрећи код Вишеграда погинула једна особа, саобраћај обустављен

Извор:
СРНА
22.12.2025
09:40
У Незуцима код Вишеграда јутрос је у саобраћајној несрећи страдало једно лице, а саобраћај је обустављен до окончања увиђаја, речено је Срни у фочанској Полицијској управи.
Портпарол Полицијске управе Свјетлана Говедарица навела је да су у јутрошњој саобраћајној несрећи учествовала два путничка возила.
"О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, који је изашао на лице мјеста. Увиђај врше припадници Полицијске станице Вишеград", рекла је Говедарица.
Она је додала да је Полицијској станици Вишеград јутрос у 6.50 часова пријављено да се догодила саобраћајна несрећа.
Више информација о узроцима ове саобраћајне несреће биће познато након завршетка истражних радњи.
