Денвер због Јокића пише на ћирилици

Денвер Нагетси позвали су све навијаче из Србије да подрже Николу Јокића у гласању за Ол-стар.
Избор највећих звезда НБА лиге ће трајати до 14. јануара, када ће се урадити пресек и избор имена са највећим бројем гласова – подједнако из двије конференције.
Управо гласови публике имају највећи утицај, како чине 50 одсто. Друга половина ће бити подијељена између представника медија и активних НБА кошаркаша.
Денвер је на српском језику, на ћирилици, у објави поручио српским навијачима да гласају за Сомборца.
Формат Ол-стасра се неће мијењати. Поново ћемо имати три екипе са по осам играча. Надметаће се 16 америчких и осам играча из широм свијета.
Ол-стар меч је на програму 15. фебруара у Лос Анђелесу.
