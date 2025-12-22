Logo
Денвер због Јокића пише на ћирилици

22.12.2025

09:33

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Денвер Нагетси позвали су све навијаче из Србије да подрже Николу Јокића у гласању за Ол-стар.

Избор највећих звезда НБА лиге ће трајати до 14. јануара, када ће се урадити пресек и избор имена са највећим бројем гласова – под‌једнако из двије конференције.

Управо гласови публике имају највећи утицај, како чине 50 одсто. Друга половина ће бити подијељена између представника медија и активних НБА кошаркаша.

Фанил Сарваров-22122025

Свијет

Ово је руски генерал који је убијен у Москви

Денвер је на српском језику, на ћирилици, у објави поручио српским навијачима да гласају за Сомборца.

Формат Ол-стасра се неће мијењати. Поново ћемо имати три екипе са по осам играча. Надметаће се 16 америчких и осам играча из широм свијета.

Ол-стар меч је на програму 15. фебруара у Лос Анђелесу.

Тагови:

Никола Јокић

Денвер

Ćirilica

Коментари (0)
