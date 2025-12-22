Logo
Шта Руси желе за Нову годину

22.12.2025

12:50

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Предмети које Руси најмање желе као новогодишње поклоне су магнети, симболичне дрангулије, езотерични реквизити и "сакупљачи прашине", док су поклон картице и парфеми оно чему би се највише обрадовали.

"Руси имају веома јасан списак ствари које не желе да виде испод јелке. Неспорни лидер антирејтинга су новогодишњи сувенири, па тако 74 одсто испитаника не жели магнете и симболичне дрангулије", наводи се у студији, на основу анкете спроведене међу скоро 3.000 одраслих из целе Русије, преноси агенција РИА Новости.

Како се наводи, за већину Руса новогодишњи сувенири више нису знак наклоности, већ непотребан предмет који треба негд‌је пронаћи.

Шљокице поклон

Занимљивости

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

Аналитичари су, такође, открили да половина Руса не жели да се празник претвори у езотерични ритуал.

Другим ријечима, не треба им давати тарот карте, амајлије или друге "магијске" симболе.

Њих 39 одсто иритирају фигурице, плишане животиње и други такозвани "сакупљачи прашине".

Око 70 одсто учесника студије навело је поклон картице као идеалан поклон, јер им омогућавају да сами изаберу шта желе.

Нешто више од половине испитаника би вољело козметику или парфем, једна трећина би цијенила поклон са емотивном компонентом, као што су карте, путовања и курсеви, а 33 одсто би цијенило технологију, од слушалица до уређаја за љепоту.

На листи жељених поклона били су и додаци за накит, лијепе ствари за дом, од‌јећа или кућни текстил.

Аналитичари су, такође, открили да куповина новогодишњих поклона постаје све мање спонтана.

Свака осма особа почиње да планира и купује поклоне неколико мјесеци прије празника, а четвртина почиње тиме да се бави у новембру, током периода сезонских распродаја.

Већина почиње куповину поклона почетком децембра, а само 18 одсто купује поклоне нед‌јељу дана прије Нове године.

Већина испитаника планира да потроши између 3.000 и 15.000 рубаља на новогодишње поклоне, што оквирно одговара распону од 4.000 до 19.000 динара.

Најчешћи новогодишњи поклони се дају родитељима, пријатељима, партнерима, рођацима и д‌јеци.

Четвртина испитаника ће поклонити нешто и колегама, а сваки пети ће дати поклоне наставницима, тренерима и маникиристима.

Скоро половина испитаника ће уручити поклоне себи, а још 14 одсто ће намијенити дарове својим кућним љубимцима.

Москва

Русија

Нова година

