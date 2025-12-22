Logo
Large banner

Судар бродова: Жена страдала током одмора у Египту

22.12.2025

12:28

Коментари:

0
Судар бродова: Жена страдала током одмора у Египту

Жена (47), држављанка Италије, страдала је током одмора у Египту, док је крстарила Нилом.

Око 19 часова по локалном времену у нед‌јељу, око 30 километара јужно од Луксора, брод "Royal Beau Rivage” пуном снагом ударио је у брод "Опера".

Судар је разорио четири кабине, а на броду се налазило више десетина италијанских туриста, међу њима и жена која је касније преминула, која је путовала са супругом.

Према наводима египатских медија, Управа за ријечни транспорт потврдила је да су се два брода сударила у близини бране Есна.

"Опера" је, како се наводи, пловила из Асуана ка Луксору, када је брод који је долазио из супротног смјера, наводно извео ризичан и неодобрен маневар окретања.

Алергија прехлада

Свијет

Нијемци све болеснији: Трошкови боловања премашили 200 милијарди евра

Удар је изазвао велику материјалну штету. Једна италијанска путница пала је и задобила повреде опасне по живот. Према писању италијанског листа "Il Messaggero", претрпјела је тешку повреду плућа.

Упркос интензивним напорима љекара, преминула је убрзо потом на од‌јељењу интензивне његе. Других тешко повријеђених није било.

Луксор, са својим величанственим храмовима и гробницама у Долини краљева, сваке године привлачи хиљаде посјетилаца. Подсјетимо, крајем октобра дошло је до озбиљног инцидента на Нилу, када је на једном броду избио пожар и потпуно га уништио. На броду се налазило око шездесет Италијана, који су тада сви успјешно спасени.

Подијели:

Тагови:

Египат

sudar brodova

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Од пиротехничких средстава већ 10 дјеце у овој земљи остало без руку или прстију

Свијет

Од пиротехничких средстава већ 10 дјеце у овој земљи остало без руку или прстију

5 ч

0
Нијемци све болеснији: Трошкови боловања премашили 200 милијарди евра

Свијет

Нијемци све болеснији: Трошкови боловања премашили 200 милијарди евра

5 ч

0
Човјеку почели да пристижу непознати пакети, а онда му је на врата дошао странац

Свијет

Човјеку почели да пристижу непознати пакети, а онда му је на врата дошао странац

5 ч

0
Шлеп возило однијело ауто са д‌јететом

Свијет

Шлеп возило однијело ауто са д‌јететом

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

17

23

Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег

17

23

Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

17

13

Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

17

12

Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner