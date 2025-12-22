Судар бродова: Жена страдала током одмора у Египту

22.12.2025
Жена (47), држављанка Италије, страдала је током одмора у Египту, док је крстарила Нилом.
Око 19 часова по локалном времену у недјељу, око 30 километара јужно од Луксора, брод "Royal Beau Rivage” пуном снагом ударио је у брод "Опера".
Судар је разорио четири кабине, а на броду се налазило више десетина италијанских туриста, међу њима и жена која је касније преминула, која је путовала са супругом.
Према наводима египатских медија, Управа за ријечни транспорт потврдила је да су се два брода сударила у близини бране Есна.
"Опера" је, како се наводи, пловила из Асуана ка Луксору, када је брод који је долазио из супротног смјера, наводно извео ризичан и неодобрен маневар окретања.
Удар је изазвао велику материјалну штету. Једна италијанска путница пала је и задобила повреде опасне по живот. Према писању италијанског листа "Il Messaggero", претрпјела је тешку повреду плућа.
Упркос интензивним напорима љекара, преминула је убрзо потом на одјељењу интензивне његе. Других тешко повријеђених није било.
Луксор, са својим величанственим храмовима и гробницама у Долини краљева, сваке године привлачи хиљаде посјетилаца. Подсјетимо, крајем октобра дошло је до озбиљног инцидента на Нилу, када је на једном броду избио пожар и потпуно га уништио. На броду се налазило око шездесет Италијана, који су тада сви успјешно спасени.
