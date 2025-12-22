Човјеку почели да пристижу непознати пакети, а онда му је на врата дошао странац

22.12.2025
На Редиту се недавно појавила прича човека који се суочава са необичним проблемом – пакети које су наводно наручивали странци почели су да стижу на његову адресу.
Група странаца са Блиског истока, која живи неколико улица даље, долазила је код њега да пита где им је пошиљка, иако он није ништа наручио нити потписао.
Један пакет чак је остављен пред његовим вратима од стране доставне службе, са његовом адресом, иако особа која је наручила пакет тамо уопште не живи.
Корисници Редита дали су му различите савјете:
Неки кажу да први пакет може да преда странцима и јасно им каже да више не наручују на његову адресу.
Други предлажу да следећи пакет не преузима, или да га узме себи и задржи.
Један савјет је и да обавести достављача да пакет није за њега и да га врати пошиљаоцу.
Многи су напоменули и да по потреби позове полицију ако ситуација постане непријатна.
Аутор планира да ситуацију покуша да ријеши мирно, јер странци говоре мало енглеског и нада се да ће схватити упозорење.
Ипак, неки корисници сматрају да проблем није озбиљан и да је драма преувеличана, јер се до сада догодио само један случај испоруке пакета на погрешну адресу, преноси Дневно.
