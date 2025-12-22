Logo
Савјет Европе продужио економске санкције Русији

Извор:

Танјуг

22.12.2025

11:47

Коментари:

0
Фото: pexels/Lubov Tandit

Савјет Европе саопштио је данас да је обновио рестриктивне мјере Европске уније против Руске Федерације за додатних шест мјесеци, до 31. јула 2026. године, наводећи као разлог континуиране руске акције које дестабилизују ситуацију у Украјини.

Санкције, које су први пут уведене 2014. године, значајно су проширене од фебруара 2022. године као одговор на "војну агресију Русије против Украјине", наводи се у саопштењу.

Савјет Европе, који има 46 држава чланица, од којих су 27 земље чланице и Европске уније, наводи да се рестриктивне мјере тренутно састоје од широког спектра мјера, укључујући ограничења у трговини, финансијама, енергетици, технологији и роби двоструке намјене, индустрији, транспорту и луксузној роби.

Рестриктивне мјере обухватају и забрану увоза или трансфера сирове нафте и одређених нафтних деривата који се превозе морем из Русије у ЕУ, као и искључивање неколико руских банака из глобалне мреже за размјену финансијских порука СWИФТ, и суспензију емитовања и лиценци у Европској унији за неколико "дезинформативних медија које подржава Кремљ".

"Поред тога, конкретне мјере омогућавају ЕУ да се супротстави заобилажењу санкција. Све док незаконите акције Руске Федерације настављају да крше основне норме међународног права, укључујући, посебно, забрану употребе силе, прикладно је да се на снази задрже све мјере које је увела ЕУ и да се предузму додатне мјере, ако је потребно", закључује се у саопштењу Савета Европе.

Одлуке и обавезе Савјета Европе су обавезујуће за све земље чланице, првенствено кроз обавезу поштовања Европске конвенције о људским правима, коју су све државе чланице ратификовале.

Европска унија је од 24. фебруара 2022. године, када је почела руска инвазија на Украјину, усвојила 17 пакета санкција против Русије.

