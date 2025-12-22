Logo
Ово је једно од најљепших женских имена које има моћно значење

Ово је једно од најљепших женских имена које има моћно значење
Фото: Unsplash

Уколико планирате да својој дјевојчици дате кратко женско име, можда ћете се одлучити баш за ово.

Посљедњих година у земљи, али и у свијету, постоји тренд да се новорођеним дјевојчицама дају кратка имена. Осим што лијепо звуче, посебно уз дугачка презимена, ова женска имена су и врло практична, јер не остављају могућност да се од њих изведу надимци.

У мору кратких женских имена издваја се име Јања, које немамо прилику да чујемо толико често.

Јања је настало од грчке ријечи „иоанникиос“, што у дословном преводу значи „носилац свете благодети“.

Која су још женска имена сродна?

Такође се сматра да је Јања облик имена Инес, односно изворног женског имена Агнеза, што значи „чиста и невина“.

Вјерује се да је име Јања надимак од сваког женског имена које се завршава истим слоговима: Милијана, Маријана, Андријана, Драгијана.

