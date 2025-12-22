Logo
Миљана Кулић хитно примљена у Ургентни центар

Курир

22.12.2025

11:42

Миљана Кулић хитно примљена у Ургентни центар

Продукција је за викенд хитно извела Миљану Кулић из "Задруге 9 Елите".

Њу је обезбјеђење хитно одвело у Ургентни центар у Београду јер се жалила на болове у предјелу стомака.

Миљана Кулић је довезена у суботу у поподневним часовима у Ургентни центар гдје се јавила због болова у стомаку.

Миљану су прегледали специјалисти и на крају је упућена код гинеколога због проблема посљедњих пет дана на које се жалила, пише "Курир".

Ургентном центру јој је указана помоћ, након чега је пуштена и упућена да се јави свом љекару.

Скинут јој мјесечни хонорар

Хороскоп, паре

Занимљивости

Крај године доноси финансијски благослов за ова 4 знака

Прије неколико недеља, након хаоса на журки Велики шеф је донео одлуку да се Душица Ђокић казни тромјесечним хонораром због агресивног понашања, а Миљана Кулић мјесечним хонораром због уништавања туђих ствари.

Миљана Кулић

rijaliti

Задруга

elita

Коментари (0)
