Миљана Кулић хитно примљена у Ургентни центар

Извор:
Курир
22.12.2025
11:42
Коментари:0
Продукција је за викенд хитно извела Миљану Кулић из "Задруге 9 Елите".
Њу је обезбјеђење хитно одвело у Ургентни центар у Београду јер се жалила на болове у предјелу стомака.
Кошарка
Зенит и Игокеа укрштају копља: АТВ у Санкт Петербургу
Миљана Кулић је довезена у суботу у поподневним часовима у Ургентни центар гдје се јавила због болова у стомаку.
Миљану су прегледали специјалисти и на крају је упућена код гинеколога због проблема посљедњих пет дана на које се жалила, пише "Курир".
Ургентном центру јој је указана помоћ, након чега је пуштена и упућена да се јави свом љекару.
Скинут јој мјесечни хонорар
Занимљивости
Крај године доноси финансијски благослов за ова 4 знака
Прије неколико недеља, након хаоса на журки Велики шеф је донео одлуку да се Душица Ђокић казни тромјесечним хонораром због агресивног понашања, а Миљана Кулић мјесечним хонораром због уништавања туђих ствари.
Најновије
Најчитаније
12
41
12
36
12
36
12
30
12
30
Тренутно на програму