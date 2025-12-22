Зенит и Игокеа укрштају копља: АТВ у Санкт Петербургу

Извор:
Кошаркаши Зенита и Игокее састаће се у уторак у Санкт Петербургу у утакмици Winline Basket купа, а екипа АТВ је на лицу мјеста.
Летом из Београда, Александровчани су стигли у Русију гдје их очекује нови тежак испит.
Тренер Ненад Стефановић дао је играчима слободну недјељу па ће први тренинг у Сигур арени имати у термину утакмице.
Зенит овај меч дочекује након пораза од Уникса који важи за једног од највећих ривала.
