Зенит и Игокеа укрштају копља: АТВ у Санкт Петербургу

Извор:

АТВ

22.12.2025

11:39

Коментари:

0
Игокеа у Санкт Петербургу
Фото: АТВ

Кошаркаши Зенита и Игокее састаће се у уторак у Санкт Петербургу у утакмици Winline Basket купа, а екипа АТВ је на лицу мјеста.

Летом из Београда, Александровчани су стигли у Русију гдје их очекује нови тежак испит.

Тренер Ненад Стефановић дао је играчима слободну недјељу па ће први тренинг у Сигур арени имати у термину утакмице.

Зенит овај меч дочекује након пораза од Уникса који важи за једног од највећих ривала.

