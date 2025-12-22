Лифт пропао заједно са породицом, откривен узрок

Извор:
Курир
22.12.2025
11:23
Након што је породица у којој је и двоје мале деце пропала заједно са лифтом на Врачару, за стручњаци су објаснили како је дошло до ове несреће.
На Врачару је са све аутомобилом и породицом са двоје мале деце пропао лифт, а комшије су истог тренутка контактирале ватрогасну екипу. Према посљедњим сазнањима, проблем је био у отказивању пнеуматске пресе.
"Када је лифт неисправан то је велики проблем за стамбену заједницу, посебно за оне на вишим спратовима, дјецу и инвалиде. Одржавање лифта је законска обавеза комплетне стамбене заједнице и свих станара. Кварови су свакодневни, а у зависности од зграде, јер се негде јављају чешће. Животни век једног лифта је 35 година, а на старијим зградама су они и старији око 50 година. Ови лифтови су исправни и функционални, али подложнији кваровима", рекао је професионални управник Љубиша Бановачки.
Наоружан пушком пријетио у бањалучком кафићу
"То су хидраулични лифтови који раде под великим притиском. Што се тиче уља и мотора, до сада се то није дешавало. Ово је први случај да се то деси у Београду. Не знам тачан узрок, али новине пишу да је пукло цријево које гура уље у хидраулику, а веома се ријетко дешава да се то деси. Лифтови су безбједни 100% ако се користе по упутству, сваке године се провјерава безбједност. Само људски фактор утиче на то да се лифт поквари или да дотраје дио, или грешка човјека, самог сервисера или корисника. Најчешће се квари онамо где људи имају додир, код врата, а тамо где нема људи се ријетко квари", каже предузетник који се бави одржавањем лифтова Љубиша Ђошић за Курир.
