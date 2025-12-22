Од пиротехничких средстава већ 10 дјеце у овој земљи остало без руку или прстију

Извор:
Танјуг
22.12.2025
12:23
Број дјеце у Холандији која доживљава тешке повреде од ватромета брзо расте, а до средине децембра 10 холандске дјеце изгубило је руку, шаку или прсте, према новим подацима Холандског удружења за пластичну хирургију.
То је двоструко више у односу на исти период прошле године, када су пријављене четири жртве, преноси НЛ Тајмс.
Хирурзи наводе да повреде постају све теже и да све млађе особе постају жртве.
„Жртве су све млађе и повреде озбиљније”, рекао је Ернст Смитс из Холандског удружења за хирургију руку. Током посљедњих пет година просјечна старост жртава од пиротехничких средстава нагло је пала са 23 на 13 година.
„Неколико руку је већ ове године отишло, а тек смо почели”, додао је он.
Смитс, који ради у Медицинском центру Еразмус у Ротердаму, упозорио је да је најопаснији период тек пред нама. „Врхунац тек долази”, рекао је, мислећи на наредних недјељу и по дана, када се традиционално биљежи највећи број озбиљних повреда.
Прошле године пластични хирурзи су широм земље лијечили 70 жртава од пиротехничких средстава, од којих је половина имала 18 година или мање.
Љекари истичу да се већина озбиљних несрећа дешава употребом илегалних пиротехничких средстава.
Кобра петарде су често узрок, рекао је Смитс, описујући их као експлозиве снаге ручне бомбе. „Када нешто крене по злу, стварно крене по злу. У 80 одсто случајева страда више прстију”, истакао је он.
