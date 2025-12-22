Logo
МУП послао обавјештење Бањалучанима: Односи се на три насеља

Аутор:

Стеван Лулић

22.12.2025

12:11

Министарство унутрашњих послова Републике Српске послало је обавјештење грађанима Бањалуке о њиховим активностима које ће трајати цијелу ноћ.

Ријеч је о вјежби која почиње вечерас, а завршава сутра ујутру у шест сати.

Обавјештење се односи на мјештане три бањалучка насеља.

"На подручју бањалучких насеља Лазарево, Залужани и Траписти ће се реализовати тактичка вјежба", кажу у МУП-у.

Посебно наглашавају да нема разлога за узнемиреност.

"Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведене локације, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", истиче се у обавјештењу МУП-а.

