Припремите залихе: Ови дијелови Бањалуке остају без воде

Извор:

АТВ

22.12.2025

09:59

Flaša vode
Фото: Pixabay

Због радова поједини дијелови Бањалуке и данас ће остати без воде.

Радови ће се изводити у улицама у Стојана Јаковљевића (Чесма) и Југ Богдановој (Старчевица), те у Мотикама и Ади на спајању цјевовода.

Десингерица-22122025

Сцена

Десингерица поново правио хаос на наступу: Бријао главу младићу из публике

Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће отклањати кварове у ПС Рекавице, Касаповићима и Грабовици.

У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.

