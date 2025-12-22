Припремите залихе: Ови дијелови Бањалуке остају без воде

Извор:
АТВ
22.12.2025
09:59
Коментари:0
Због радова поједини дијелови Бањалуке и данас ће остати без воде.
Радови ће се изводити у улицама у Стојана Јаковљевића (Чесма) и Југ Богдановој (Старчевица), те у Мотикама и Ади на спајању цјевовода.
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће отклањати кварове у ПС Рекавице, Касаповићима и Грабовици.
У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.
