Грађани Бањалуке и јутрос удишу нездрав ваздух

Извор:
СРНА
22.12.2025
08:45
У Бањалуци и Тузли јутрос је ваздух нездрав, због чега се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица по респираторне органе.
Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Бањалуци 158, а у Тузли 157, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Обољели од плућних и болести срца, труднице, дјеца и старији морају избјегавати било какве активности током боравка напољу, а и остало становништво требало би да избјегава продужена или већа напрезања током боравка напољу, наведено је у објави.
У Добоју индекс квалитета ваздуха је 132, Приједору 127, Зеници 109, а Броду 106, те је нездрав за осјетљиве групе становништва.
Умјерено загађен ваздух је у Калесији, Лукавцу, Какњу, Живиницама, Гацку, Маглају, Ливну, Сарајеву, Вогошћи, Високом и Илијашу.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добра, од 51 до 100 је умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.
