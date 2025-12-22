Logo
Large banner

Грађани Бањалуке и јутрос удишу нездрав ваздух

Извор:

СРНА

22.12.2025

08:45

Коментари:

1
Грађани Бањалуке и јутрос удишу нездрав ваздух
Фото: АТВ

У Бањалуци и Тузли јутрос је ваздух нездрав, због чега се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица по респираторне органе.

Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Бањалуци 158, а у Тузли 157, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

Обољели од плућних и болести срца, труднице, д‌јеца и старији морају избјегавати било какве активности током боравка напољу, а и остало становништво требало би да избјегава продужена или већа напрезања током боравка напољу, наведено је у објави.

Фанил Сарваров-22122025

Свијет

Ово је руски генерал који је убијен у Москви

У Добоју индекс квалитета ваздуха је 132, Приједору 127, Зеници 109, а Броду 106, те је нездрав за осјетљиве групе становништва.

Умјерено загађен ваздух је у Калесији, Лукавцу, Какњу, Живиницама, Гацку, Маглају, Ливну, Сарајеву, Вогошћи, Високом и Илијашу.

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добра, од 51 до 100 је умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

ključevi

Свијет

За селидбу у ово мјесто држава даје 30.000 евра

Подијели:

Тагови:

zagađenje vazduha

Бањалука

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Загађен ваздух у Бањалуци

Бања Лука

Зашто је Бањалука међу најзагађенијим градовима?

17 ч

2
Бањалука и даље шампион загађења: Станивуковић "драматизује" на мрежама, а рјешења нема

Бања Лука

Бањалука и даље шампион загађења: Станивуковић "драматизује" на мрежама, а рјешења нема

1 д

4
Нове оптужбе на рачун Станивуковића: Својима је дао 250.000 КМ

Бања Лука

Нове оптужбе на рачун Станивуковића: Својима је дао 250.000 КМ

1 д

5
Пречишћавач ваздуха

Бања Лука

Бањалучани масовно траже спас у једном производу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

12

30

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner