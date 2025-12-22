Мутирани аденовирус хара свијетом: Отпорнији од грипа и короне

Извор:
Нови талас аденовируса шири се свјетом, отпорнији је од грипа и короне, а стручњаци упозоравају – може бити озбиљан код ризичних група.
У посљедњих неколико недјеља аденовирус се шири широм свијета, изазивајући забринутост здравствених стручњака.
Иако већина случајева пролази благим симптомима, стручњаци упозоравају да ово није обична прехлада или грип – вирус је изузетно отпоран и може преживети дуже на површинама, гдје сапун и обична дезинфекција не могу да га униште.
Здравствени стручњак упозорио је на „неизлијечиву“ болест док се нови и мистериозни вирус шири свијетом. Каже се да се брзо шири и шири, остављајући за собом озбиљан траг болесних пацијената.
"Аденовирусје прилично заразан јер је издржљивији од других респираторних вируса – сапун и вода, или свакодневно дезинфекционо средство, неће га убити, па има тенденцију да дуже опстаје у окружењу. Већина људи се опорави уз одмор и адекватан унос течности, али ризичне групе, попут старијих особа, трудница или имунокомпромитованих пацијената, морају пажљиво пратити симптоме и по потреби се одмах јавити љекару", упозорава доктор Ерик Сацинвала.
Аденовируси су ДНК вируси, из породице Аденовиридае. Код дјеце најчешће изазивају запаљења горњих дисајних путева, али неретко захватају и доње дисајне путеве, дигестивни тракт, лимфне чворове, мокраћне органе и очи. Инфекције дисајних путева најчешће су током јесени и зиме.
До сада је отривено најмање 47 серотипова вируса, а најчешћи су вируси типа 4 и 7, који узрокују акутне инфекције горњих дисајних путева.
Преко 60 различитих сојева аденовируса значи да симптоми могу варирати и код различитих људи, па је важно пратити своје стање.
Већина људи се опорави без озбиљних компликација, али старији, труднице и особе са ослабљеним имунитетом морају бити посебно опрезни. Ако температура пређе 40 степени или се симптоми погоршавају, љекар може проценити ризик и препоручити одговарајуће кораке.
"Најважније је пратити симптоме и не занемаривати их. Одмор и адекватна њега код куће углавном су довољни, али код ризичних група правовремени контакт са љекаром може спријечити озбиљне компликације", додао је доктор.
Аденовирус код већине људи изазива благу прехладу или грип, али код одређених група или у ријетким случајевима може довести до озбиљнијих компликација.
Ево најважнијих:
Понекад инфекција може захватити и дубље структуре ока код ослабљеног имунитета.
Пробавне сметње
Код особа са ослабљеним имунитетом аденовирус може ући у крвоток (виремија) и изазвати инфекције више органа.
Ријетко може изазвати упалу јетре, бешике или срца код имунокомпромитованих пацијената.
У већини случајева нема дугорочних посљедица, али код тежих инфекција могуће су дуже респираторне тегобе или продужени умор, преноси Курир.
