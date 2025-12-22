Logo
Предложене измјене закона: Ко би све требало да добије прву некретнину без накнаде

Извор:

АТВ

22.12.2025

12:12

Коментари:

0
Осим породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, стицање права својине на првој некретнини без накнаде имаће и породице са четворо и више дјеце, млади брачни парови до 35 година и самохрани родитељи, предвиђено је Приједлогом закона о измјени Закона о стварним правима који ће сутра бити разматран у наставку сједнице Народне скупштине.

Усвајањем предложене измјене Закона, Нотарска комора Републике Српске мораће да уради корекцију трошкова за купце ових категорија становништва, што је био и захтјев министра правде Републике Српске Горана Селака упућен предсједнику Коморе Бориславу Радићу, приликом састанка одржаног у септембру.

Један од циљева предложених измјена је задржавање становништва кроз стварање повољнијих услова за живот, што је и настојање Републике Српске да задржи млађи кадар, стварајући што повољније услове у свим сегментима живота цјелокупног становништва, а посебно ове популације, наводи се у образложењу предложених измјена Закона.

Влада Републике Српске је давањем овог права самохраним родитељима, унаприједила социјалну компоненту Закона и омогућила ефикасније рјешавање стамбених питања осјетљивих категорија становништва.

некретнине

