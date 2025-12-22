Предложене измјене закона: Ко би све требало да добије прву некретнину без накнаде

Извор:
АТВ
22.12.2025
12:12
Коментари:0
Осим породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, стицање права својине на првој некретнини без накнаде имаће и породице са четворо и више дјеце, млади брачни парови до 35 година и самохрани родитељи, предвиђено је Приједлогом закона о измјени Закона о стварним правима који ће сутра бити разматран у наставку сједнице Народне скупштине.
Усвајањем предложене измјене Закона, Нотарска комора Републике Српске мораће да уради корекцију трошкова за купце ових категорија становништва, што је био и захтјев министра правде Републике Српске Горана Селака упућен предсједнику Коморе Бориславу Радићу, приликом састанка одржаног у септембру.
Савјети
Ако ово урадите бојлер може да вам сачува скоро 250 КМ у џепу
Један од циљева предложених измјена је задржавање становништва кроз стварање повољнијих услова за живот, што је и настојање Републике Српске да задржи млађи кадар, стварајући што повољније услове у свим сегментима живота цјелокупног становништва, а посебно ове популације, наводи се у образложењу предложених измјена Закона.
Влада Републике Српске је давањем овог права самохраним родитељима, унаприједила социјалну компоненту Закона и омогућила ефикасније рјешавање стамбених питања осјетљивих категорија становништва.
Бања Лука
36 мин0
Савјети
38 мин0
Здравље
38 мин0
Република Српска
41 мин2
Најновије
Најчитаније
12
45
12
41
12
36
12
36
12
30
Тренутно на програму