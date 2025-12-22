Ватра уништила осам бродица и дио хангара

Извор:
У пожару у хангару на сувом везу у Биограду изгорјело је осам бродица и дио хангара, а резултати увиђаја искључују технички узрок пожара.
Задарска полиција наводи да је пожар букнуо у ноћи са суботе на недјељу, а у дојави је речено да је ватра букнула сат иза поноћи.
Власник објекта је 47-годишњак.
На терен су брзо стигли ватрогасци који су угасили ватру. У пожару нико није повријеђен, али је настала велика материјална штета на конструкцији објекта и ускладиштеним пловилима.
Полицијски службеници Полицијске управе задарске су јуче, у сарадњи с инспектором заштите од пожара Директората цивилне заштите, спровели увиђај на пожаришту, а резултати искључују технички узрок пожара.
Сумња се да је ватра букнула усљед дјеловања отвореног пламена или дијелова гориве материје. У пожару је оштећено укупно осам бродица, један џет-ски и надстрешница хангара.
Полиција наставља с криминалистичким истраживањем због кривичногг дјела довођења у опасност општеопасном радњом или средством.
