Малина пала са 7. спрата, није јој било спаса

Телеграф

22.12.2025

12:30

Малина пала са 7. спрата, није јој било спаса
Фото: Pixabay

Малина Гулер, 27-годишња фото-репортерка која је пратила утакмице Суперлиге Румуније, укључујући мечеве клубова УТА Арад и Рапид, преминула је након пада са седмог спрата зграде у којој је живјела у Орадеи.

Полиција је саопштила да ће тачан узрок смрти бити утврђен након обдукције, а тренутно нема сумње да је у питању кривично дјело.

Фудбалски клуб Рапид, за који је Гулер навијала, одала је почаст путем друштвених мрежа.

"Било је 19:23, вријеме које много значи свим Рапидистима. Данас га посвећујемо Малини Гулер, Рапидисткињи која је прерано отишла у Галерију на небу. Срећан пут, Малина! Нека јој Бог подари вјечни мир", написали су.

Клуб ФК Бихор, са којим је сарађивала током сезоне 2023–2024, када је клуб остварио пласман у Другу лигу, такође је изразио дубоко жаљење:

"Упућујемо искрено саучешће породици, пријатељима и свима који су је познавали. Малина је својим професионализмом и посвећеношћу забиљежила кључне тренутке и емоције нашег спортског пута", истакли су, а преноси Телеграф.

