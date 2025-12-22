Малина пала са 7. спрата, није јој било спаса

Извор:
Телеграф
22.12.2025
12:30
Коментари:0
Малина Гулер, 27-годишња фото-репортерка која је пратила утакмице Суперлиге Румуније, укључујући мечеве клубова УТА Арад и Рапид, преминула је након пада са седмог спрата зграде у којој је живјела у Орадеи.
Полиција је саопштила да ће тачан узрок смрти бити утврђен након обдукције, а тренутно нема сумње да је у питању кривично дјело.
Фудбалски клуб Рапид, за који је Гулер навијала, одала је почаст путем друштвених мрежа.
"Било је 19:23, вријеме које много значи свим Рапидистима. Данас га посвећујемо Малини Гулер, Рапидисткињи која је прерано отишла у Галерију на небу. Срећан пут, Малина! Нека јој Бог подари вјечни мир", написали су.
Клуб ФК Бихор, са којим је сарађивала током сезоне 2023–2024, када је клуб остварио пласман у Другу лигу, такође је изразио дубоко жаљење:
Свијет
Од пиротехничких средстава већ 10 дјеце у овој земљи остало без руку или прстију
"Упућујемо искрено саучешће породици, пријатељима и свима који су је познавали. Малина је својим професионализмом и посвећеношћу забиљежила кључне тренутке и емоције нашег спортског пута", истакли су, а преноси Телеграф.
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Хроника
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
23
17
23
17
13
17
12
Тренутно на програму