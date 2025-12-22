Logo
Марија се огласила о Миљанином стању након што је пребачена у Ургентни

Извор:

Телеграф

22.12.2025

12:53

Коментари:

0
Након што је Миљана Кулић хитно пребачена у Ургентни центар за викенд, огласила се њена мајка Марија Кулић.

Миљана је пријавила да има обилна крварање, а продукција је одмах реаговала, а након што је завршен преглед Марија је одмах обавијештена о њеном стању.

Наиме, Миљана је због лијека који пије имала крварења.

- Добро је Миљана, одједном су сви кренули да ме зову. Продукција ју је одвела на преглед и јавили су ми да не бринем да је све добро. Имала је само продужено крварење због једног лијека који пије, то је разређивач крви, а када је жена у циклусу, хоће да се деси некада обимније крварење. Иначе, била је и код гинеколога, уролога и хирурга, те је и са њихових страна све у реду.

- Ја сам у Нишу, тако да нисам могла да будем ту са њом тренутно - објаснила је Марија за Блиц.

Подсјетимо, Миљану су прегледали специјалисти и на крају је упућена код гинеколога због проблема посљедњих пет дана о којима је обавијестила продукцију.

Таг:

Миљана Кулић

Коментари (0)
