Марија се огласила о Миљанином стању након што је пребачена у Ургентни

22.12.2025
Након што је Миљана Кулић хитно пребачена у Ургентни центар за викенд, огласила се њена мајка Марија Кулић.
Миљана је пријавила да има обилна крварање, а продукција је одмах реаговала, а након што је завршен преглед Марија је одмах обавијештена о њеном стању.
Наиме, Миљана је због лијека који пије имала крварења.
- Добро је Миљана, одједном су сви кренули да ме зову. Продукција ју је одвела на преглед и јавили су ми да не бринем да је све добро. Имала је само продужено крварење због једног лијека који пије, то је разређивач крви, а када је жена у циклусу, хоће да се деси некада обимније крварење. Иначе, била је и код гинеколога, уролога и хирурга, те је и са њихових страна све у реду.
- Ја сам у Нишу, тако да нисам могла да будем ту са њом тренутно - објаснила је Марија за Блиц.
Подсјетимо, Миљану су прегледали специјалисти и на крају је упућена код гинеколога због проблема посљедњих пет дана о којима је обавијестила продукцију.
