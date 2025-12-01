Logo

Одлука о наплати паркинга истиче до краја мјесеца

Аутор:

Инес Ђанковић

01.12.2025

19:26

Коментари:

1
Фото: АТВ

Остало је још мјесец дана до истека пријевремене, правници би рекли незаконите, одлуке о наплати паркинга у граду Бањалука. Рјешења за поштовање одлуке Уставног суда Републике Српске којом је наплата паркинга у Бањалуци проглашена неуставном и дати савјети шта треба да се уради, нема ни на видику.

Градоначелник поручује да има спремно рјешење. Чека се сједница Скупштине града, каже, па ће предложити рјешење, у складу са Уставом и законом. И док сједницу чека као Годоа, примјењује се незаконито озакоњена одлука о наплати паркинга.

"Све је законито док се другачије не каже. Акт је прошао на Скупштини града, усвојен је, добио је подршку једногласну свих одборника. Важећи је. Ја не знам да постоји било каква апелација не знам да Уставни суд ишта по том питању разматра. Дакле, драги Бањалучани и грађани имамо закониту одлуку. Наплаћујемо паркинге онако како треба, како је Скупштина усвојила. Ако се нешто другачије десило у међувремену, хајде да тумачимо. Сада је о томе преурањено говорити", поручио је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.

Јединство се у градској скупштини показало без обзира на страначку припадност када се доносила одлука о наплати паркинга од 1. септембра до краја године. Упркос одлуци Уставног суда и не испуњењу услова о оснивању привредног друштва којем ће се повјерити посао управљања јавним просторима за паркирање у граду Бањалука. Одборници су једногласно дигли руку за доношење одлуке о наплати паркинга. Гласало се, кажу, да помогну граду у нади да ће до Нове години бити пронађено рјешење. Подићи ће руку и ако се буде гласало за продужење незаконите одлуке и послије Нове године.

"Куд сви ту и луди Мујо. Наравно да ћемо гласати ако се буде гласало, Наравно да ћемо гласати. Да опет се градски буџет помоћи . Али ћемо поставити питање гдје су те паре отишле што су до сада на паркинг легле. Јесу ли отишле на неки посебан рачун или на рачун града. Као и за инвалиде. Ми смо рекли ко се паркира на паркинг за инвалиде казна је 400 КМ гдје су те паре двије године. Нигдје тих пара нема. И то је за паркирање Гласаћемо наравно ако треба да се подржи, али он мора до нове године да да приједлог новог рјешења", рекао је одборник у Скупштини града Бањалука Маринко Умичевић.

"Ми смо дозволили наплату паркинга по цјеновнику који је предложио градоначелник и у том смислу она да ли је темељно правно основана или није ја искрено вам не могу дати одговор на то питање. Јер од самог старта како је постављена наплата паркинга то није било у сладу са законом", казао је потпредсједник Скупштине Града Бањалука Саша Чудић.

И док у Бањалуци гласање у Скупштини града очито функционише по принципу подржите ви мене, а ја ћу вас,без обзира на слово закона, грађани који не плаћају паркинг скупљају казне. Од 01.септембра до краја новембра издато је 4.926 прекршајних налога за неплаћање паркинга. Казна за неплатише паркинга је 50 КМ, била наплата законита или не. Тачан податак о томе колико је новца прикупљено од казни Из Градске управе не могу дати, јер су неки грађани одлучили да иду на судско одлучивање, неке казне су плаћене у року од 8 дана што подразумијева плаћање пола износа, а неке су плаћене у цјелости

Иако би одлука Уставног суда РС требало да буде тапија или амин, у Бањалуци то није случај. Уколико не платите паркинг и добијете казну, можете да идете на суд. Ако нисте задовољни првостепеном одлуком суда жалите се другостепеном, а онда и Уставном суду. Правници кажу такве жалбе могу стићи и до Стразбура. На адвокате у Бањалуци се много не ослањајте, јер о наплати паркинга готово нико не жели да прича или савјетује. Све је на судији који ће процијенити да ли треба да платите казну или не. И још приде судске трошкове.

Тагови:

Паркинг

Бањалука

Коментари (1)
