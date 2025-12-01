Прогнозе метеоролога: Климатолошка зима топлија од уобичајене

Извор:
01.12.2025
Дугорочна прогноза за климатолошку зиму, која почиње 1. децембра и траје до краја фебруара, показује на још једну зиму топлију од уобичајене, наводи Државни хидрометеоролошки завод.
Према доступном прогностичком материјалу, постоји умјерена до велика вјероватноћа позитивног одступања средње сезонске температуре од вишегодишњег просјека /1991. - 2020, и то у сва три мјесеца.
Притом уз продоре хладног ваздуха који су могући, не, велика је вјероватноћа да ће температура повремено бити нижа од уобичајене, могуће и знатно /али вјероватно краткотрајно/, нарочито у унутрашњости.
Децембар ће почети с температуром око уобичајене или вишом, а затим слиједи хладнији период.
Предвиђа се просјечна количина падавина уз умјерену вјероватноћу остварења прогнозе. То значи да се током сезоне могу измјењивати периоди без падавина са периодима када су, не само локално, могуће интензивније падавине, односно обилна киша или снијег.
Гледајући по мјесецима, у пдецембру постоји сигнал за количину падавина изнад просјека, прво на Јадрану и уз обалу, такође уз умјерену вјероватноћу остварења прогнозе.
Из Хидрометеоролошког завода напомињу да је поузданост прогнозе падавина на сезонској скали мања од прогнозе температуре.
Сезонска прогноза која се израђује у Сектору за временске анализе и прогнозе ДХМЗ-а, у складу је с прогнозом Климатског форума за југоисточну Европу - СЕЕЦОФ и Климатског форума за подручје Медитерана и сјеверне Африке – Медкоф.
