Гори кућа у Загребу, на терену пет ватрогасних возила

01.12.2025
На загребачком Максимиру гори кућа, која се налази у склопу двојног објекта, на терену је пет ватрогасних возила.
Према информацијама ватрогасаца, већ при дојави ватра је избијала кроз кров, а густ дим био је видљив из даљине, преноси загребачки Вечерњи лист.
Једна особа је, наводе, успела сама да изађе из куће пре доласка интервентних екипа.
Како би спречили ширење ватре на други објект, ватрогасци су уз унутрашње гашење истовремено ватру гасила и са спољашње стране.
Разлози избијања пожара засад нису познати.
