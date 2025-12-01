Logo

Гори кућа у Загребу, на терену пет ватрогасних возила

Извор:

Индекс

01.12.2025

13:52

Коментари:

0
Гори кућа у Загребу, на терену пет ватрогасних возила
Фото: Youtube/@Večernji List/screenshot

На загребачком Максимиру гори кућа, која се налази у склопу двојног објекта, на терену је пет ватрогасних возила.

Према информацијама ватрогасаца, већ при дојави ватра је избијала кроз кров, а густ дим био је видљив из даљине, преноси загребачки Вечерњи лист.

Једна особа је, наводе, успела сама да изађе из куће пре доласка интервентних екипа.

Како би спречили ширење ватре на други објект, ватрогасци су уз унутрашње гашење истовремено ватру гасила и са спољашње стране.

Разлози избијања пожара засад нису познати.

Подијели:

Тагови:

Загреб

пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пронађено још тијела, број жртава у пожару повећан на 146

Свијет

Пронађено још тијела, број жртава у пожару повећан на 146

1 д

0
Након пожара пронађено тијело

Регион

Након пожара пронађено тијело

2 д

0
Пожар на кући у Бањалуци

Бања Лука

Пожар на кући у Бањалуци

2 д

0
Пожар у загребачком Арена Центру, на терену бројни ватрогасци

Регион

Пожар у загребачком Арена Центру, на терену бројни ватрогасци

2 д

0

Више из рубрике

Мјештани Медулина у шоку: Син убио мајку, па себи одузео живот?!

Регион

Мјештани Медулина у шоку: Син убио мајку, па себи одузео живот?!

5 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Црна Гора неће имати право вета у преговарачком процесу других земаља са ЕУ

5 ч

0
Нови детаљи трагедије: Син убио мајку, па себи одузео живот

Регион

Нови детаљи трагедије: Син убио мајку, па себи одузео живот

1 д

0
Због једне грешке остао без 300 евра на рачуну: Ево како да не постанете жртва интернет преваре

Регион

Због једне грешке остао без 300 евра на рачуну: Ево како да не постанете жртва интернет преваре

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

29

Отворен тестамент Саше Поповића: Шта је урађено са 280 станова и осталом имовином

15

26

Минић: Влада Српске увијек била подршка нашим спортистима

15

25

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

15

16

Пет грешака које могу да униште парфем

15

16

Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner