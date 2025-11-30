Пронађено још тијела, број жртава у пожару повећан на 146

Извор:
СРНА
30.11.2025
10:43
Број жртава у пожару у стамбеном комплексу у Хонг Конгу порастао на 146 након што је пронађено још тијела, изјавио је полицијски званичник Шук-јин Цанг.
Он је рекао новинарима да се још 100 људи води као нестало.
Седам од осам зграда комплекса "Ванг фук корт" изгорјело је у пожару који је почео у сриједу поподне и није потпуно угашен до петка ујутру.
Полицијска јединица за идентификацију жртава до сада је претражила четири зграде, пренио је АП.
Велики број становника Хонг Конга полаже букете бијелих ружа, каранфила, љиљана и другог цвијећа на импровизовани споменик испред уништених објеката. У граду је јуче почела тродневна жалост.
