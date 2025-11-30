Logo
Папа Лав се помолио у јерменској цркви у Истанбулу

Извор:

СРНА

30.11.2025

09:23

Папа Лав се помолио у јерменској цркви у Истанбулу

Папа Лав Четрнаести помолио се у јерменској апостолској цркви у Истанбулу као гест подршке хришћанском јединству и хришћанским мањинама у Турској.

"Ова посјета ми пружа прилику да захвалим Богу на храбром хришћанском свједочењу јерменског народа кроз историју, често у трагичним околностима", рекао је поглавар Католичке цркве.

Папа Лав се клонио контроверзи током првих шест мјесеци свог мандата, а јутрос је само суптилно поменуо патње Јермена, преноси АП.

Поред екуменске симболике, ова посјета папе је и сигнал тихе подршке напорима да се залијече вјековне ране између Турске и Јерменије. Њихов однос је обиљежен масовним убиствима у прошлости и деценијама неповјерења, наводе коментатори.

Жељко Обрадовић

Кошарка

Ови кошаркаши су отјерали Жељка Обрадовића из Партизана?

Процјењује се да је 1,5 милиона Јермена убијено у масакрима, депортацијама и присилним маршевима који су почели 1915. године у Отоманској Турској. Многи историчари сматрају овај догађај геноцидом.

Турска негира да су страдања представљала геноцид и тврди да је број жртава преувеличан, те да је ријеч о жртвама грађанског рата и немира.

