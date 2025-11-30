Анкара забринута због напада на танкере

Извор:
Турска је забринута због напада на два танкера у Црном мору, чиме су угрожени животи, бродарство и животна средина, рекао је портпарол турског Министарства спољних послова Онџу Кечели.
"Дубоко смо забринути због напада у петак, 28. новембра, на танкере под гамбијском заставом `Каирос` и `Вират` у Црном мору. Ови инциденти у нашој ексклузивној економској зони створили су озбиљне ризике по безбједност пловидбе, људске животе, имовину и животну средину у регији", написао је Кечели на "Иксу".
Он је напоменуо да Анкара одржава контакт са релевантним странама да би спријечила ширење сукоба на Црно море и било какав негативан утицај на економске интересе Турске.
Турска поморска управа извијестила је раније да се танкер "Каирос" запалио у Црном мору на око 40 километара од обале Турске због спољних сметњи. Двадесет пет чланова посаде је успјешно евакуисано.
Касније је посада танкера "Вират" саопштила да је брод погођен на 50 километара од обале Турске. На броду је 20 чланова посаде, који су рекли да неће напустити брод.
Овај танкер јуче су поново напали борбени чамци без посаде.
