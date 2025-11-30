Logo
Казахстан критиковао Кијев због напада на нафтоводни терминал

Извор:

СРНА

30.11.2025

08:39

Казахстан критиковао Кијев због напада на нафтоводни терминал
Фото: Pixabay

Министарство спољних послова Казахстана критиковало је Украјину због напада дроном на терминал црноморског нафтовода, кроз који пролази више од један одсто свјетске нафте.

Министарство спољних послова саопштило је да протестује због још једног намјерног напада на кључну инфраструктуру међународног Каспијског цјевоводног конзорцијума у водама луке Новоросијск.

"Овај инцидент означава трећи чин агресије против искључиво цивилног објекта чији је рад заштићен нормама међународног права", напомиње се у објави.

Управа Каспијског цјевоводног конзорцијума саопштила је јуче да је обуставила операције након што је пристаниште на црноморском терминалу тешко оштећено у нападу украјинског морнаричког дрона.

