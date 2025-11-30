Познато стање дјеце повријеђене у експлозији у Хрватској

Извор:
Танјуг
30.11.2025
08:14
Троје дјеце која су повријеђена у суботу, у експлозији засад непознате направе која се догодила на отвореном простору на подручју Новог Винодолског у Хрватској, нису витално угрожена, саопштили су из ријечког КБЦ-а.
На питање "Новог листа" о стању дјеце, они су навели да су три повријеђене малољетне особе хоспитализоване у КБЦ Ријека и да су ван животне опасности, преноси Индекс.
Хитне службе одмах су обавијештене о инциденту и брзо су стигле на лице мјеста и потом су превезена у КБЦ Ријека.
Из Полицијске управе приморско-горанске потврдили су да се експлозија догодила на отвореном простору и да је дошло до активирања засад непознате направе.
Градоначелник Новог Винодолског Томислав Цвитковић изјавио је да не зна детаље несрећног случаја, да полиција не саопштава шта се догодило и да ће се то тек утврдити.
''Оно што знам је да су дјеца примљена у дјечју болницу, на дјечјој хирургији су, али срећом све је добро прошло с обзиром на то како је могло да буде'', рекао је Цвитковић.
На питање је ли ријеч о екплозивној направи или петардама, Цвитковић је одговорио да је добио информацију да је ријеч о експлозивној направи, али да не може са сигурношћу да каже о чему је ријеч док се не проведе истрага.
''Најбитније је да су дјеца стабилно, добио сам поврду из КБЦ-а, немам што друго да додам, него да пожелим дјеци што бржи опоравак и искажем своје саосјећање са њима и њиховим родитељима'', закључио је он.
Тренутно на програму